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國家海洋研究院 將辦海洋基礎資料調查船下水暨命名典禮

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

國家海洋研究院11日將於台船高雄廠區舉辦100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船下水暨命名典禮，邀請賴清德總統、國安會吳釗燮秘書長、海委會管碧玲主委、高雄市長陳其邁等共同見證我國海洋科研發展的重要里程碑，以及海洋基礎調查能量邁向新紀元的重要時刻。

國家海洋研究院表示，典禮以「為愛而畫，為知而航」為主題，象徵透過海洋調查持續描繪臺灣周邊海域樣貌，以科學探索未知、以知識守護海洋。

100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船由國家海洋研究院推動興建、台船承造，未來將肩負海域基礎資料調查、海洋環境監測、海洋資源探勘及海洋科學研究等重要任務，進一步強化我國自主海洋調查能力，累積海洋基礎資料，作為海洋治理、政 策制定、科研發展及海域安全的重要基礎。

本次活動除見證兩艘調查船正式下水及命名外，也展現政府持續推動海洋科研基礎建設及國艦國造的重要成果。未來將配合調查船隊逐步建置，完善我國從近岸到遠洋的海洋調查量能，落實「探索海洋」及「海洋立國」政策願景，朝向建構具韌性、創新與永續發展的海洋國家目標邁進。

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