百億會展商機爆發 台中「泛水湳生活圈」驅動新一波城市紅利

台中國際會展中心百億會展商機爆發！城市重劃趨勢智庫10日表示，台中可望複製日本東京有明、美國拉斯維加斯及台北南港成功經驗，「泛水湳生活圈」成型，十四期與水湳及七期，將逐步形成台中新的城市價值軸線，驅動新一波城市紅利 。

台中國際會展中心啟用不到半年，已吸引超過140萬人次到訪、創造逾650億元商機，今年預計舉辦超過56場展覽。二期工程也已完成招標，預計明年上半年動工，未來東、西兩側展館合計可容納4,460個標準展攤，可望躍居全台規模最大的國際級會展中心。

這不只是一座會展中心的擴建，更代表以水湳經貿園區為核心、向十四期延伸的「泛水湳生活圈」，正從重大建設題材走向實際經濟產出，迎來新一波城市紅利。

過去市場談水湳，看的是中央公園、綠美圖、會展中心及大型商業開發；現在更值得觀察的是，這些重大建設開始帶來多少人流、商流與資本。140萬人次、650億元商機，就是最直接的答案。

城市重劃趨勢中心執行長柯昇沛分析，會展中心本質上是一座城市的「超級接單平台」。參展企業與國際買主進入城市後，帶來的不只是展覽收入，更包括住宿、餐飲、交通、零售、商辦及企業採購等一連串外溢效益。

柯昇沛指出，台中更大的優勢，在於會展中心背後擁有完整的中台灣產業鏈。從精密機械、工具機、自行車，到半導體、光電與智慧製造，中部本來就是台灣重要的製造業基地。

國際買主來到水湳看展，可以進一步前往中部科學園區、台中工業區及精密機械產業聚落參訪，讓短期參展人流進一步轉化為訂單與投資。「以水湳為國際商務窗口、以中部產業聚落為支撐的會展經濟模式」，正在逐漸成形。

柯昇沛表示，從國內外經驗來看，會展經濟改變城市價值早已有跡可循。台北南港就是最直接的案例。南港展覽館1、2館合計近5,000個標準攤位，透過高鐵、台鐵、捷運三鐵共構，再串聯南港軟體園區、企業總部、飯店及大型商場，使過去的工業區逐步轉型為台北重要的科技商務門戶。

南港證明，會展真正創造的不只是人流，更是產業與企業高度聚集所形成的「商務密度」。

日本Tokyo Big Sight所在的東京有明，則展現會展帶動新城市開發的另一種模式。超過11萬平方公尺的展示空間，加上軌道交通、飯店、商業、辦公及住宅開發，讓原本東京灣填海形成的新生地，逐步成為東京臨海副都心的重要節點。

美國拉斯維加斯更把會展經濟推向另一個層次。全球科技盛會CES，2026年吸引約14.8萬名參與者、超過4,100家參展企業，全球科技企業、投資人、採購商與媒體短時間大量集中，同步帶動航空、飯店、餐飲、交通、零售、娛樂與商務服務。

拉斯維加斯最值得借鏡的地方，就是把大型會展從單一場館經濟，擴大成整座城市共同受益的商務經濟。

柯昇沛指出，南港、東京有明與拉斯維加斯的發展模式雖然不同，卻有共同的邏輯：會展中心不是終點，而是城市經濟的起點。

這股會展經濟的外溢效應，也開始反映在台中房市。台中市地政局統計，今年前七月全市建物買賣移轉2萬1,698戶，年減9.3%；但西屯區逆勢達3,618戶，較去年同期增加1,462戶，年增67.8%，躍居全市交易量第一。

在信用管制、整體房市交易降溫之際，西屯交易量逆勢增加近七成，凸顯房市正在進入更明顯的區域分化。資金不再全面追逐房地產，而是逐漸集中在產業、交通、重大建設與人口真正落地的區域。

而這波城市紅利的外溢，下一個值得觀察的就是十四期。十四期緊鄰水湳經貿園區，擁有大面積、低密度及完整街廓的住宅腹地。當水湳逐漸承接會展、商務、文化及企業總部功能，十四期則進一步承接住宅、人口、消費與生活機能，兩者的城市功能具有高度互補性。

柯昇沛說，如果把水湳經貿園區視為「國際商務與產業核心」，十四期就是最直接的「住宅與生活腹地」，這也是「泛水湳」概念逐漸成形的關鍵。

中央公園、綠美圖及國際會展中心陸續到位，未來隨著大型商業開發、企業總部與會展二期推進，人流與商務活動將進一步向周邊住宅、餐飲、商業及消費市場擴散。

從更大的台中城市格局來看，過去二十多年，七期依靠市政中心、百貨商圈、豪宅、商辦與企業總部，形成台中重要CBD；下一個階段，水湳加入會展、文化、中央公園及新經濟功能，十四期則提供大規模住宅與生活腹地。

七期、水湳與十四期，正在逐步形成台中新的城市價值軸線。城市重劃趨勢智庫分析，觀察一個重劃區是否真正進入成熟期，關鍵已不只是完成多少重大建設，而是重大建設能否持續創造人流、商流、就業與投資，形成實質的城市經濟產值。

南港證明會展、軌道與科技產業可以重新定義舊工業區；東京有明證明會展可以帶動新城市開發；拉斯維加斯CES則證明，國際級展覽甚至可以將龐大商務人流轉化為整座城市的經濟效益。

如今台中國際會展中心啟用不到半年，就創造超過140萬人次、650億元商機，代表水湳已經從過去的「建設紅利」，逐步走向真正的「營運紅利」，而這股經濟效益也開始向十四期等周邊區域擴散。

會展中心蓋的是展館，真正改變的卻是一座城市的人流、產業與資本流向。人流帶來商流，商流吸引企業，企業創造就業與人口，而人口與資本最終重新定義土地價值。

當會展二期完成，以水湳為國際商務窗口、中部產業聚落為支撐，並由十四期承接住宅與生活需求的「泛水湳生活圈」，也將從過去的建設紅利，正式走向會展、產業與人口共同驅動的新一波城市紅利。