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基因體流行病學研習營邁入第11年 吸引200人參與

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
前排右2起為中研院基因體研究中心主任李志浩、生醫轉譯研究中心主任陳建璋、美國哈佛醫學院助理教授許益祥、中研院基因體研究中心副研究員楊懷壹。中研院提供
前排右2起為中研院基因體研究中心主任李志浩、生醫轉譯研究中心主任陳建璋、美國哈佛醫學院助理教授許益祥、中研院基因體研究中心副研究員楊懷壹。中研院提供

精準醫療研究再向前跨一步。中研院10日舉辦「2026基因體流行病學研習營」，中研院院長陳建仁表示，「台灣人體生物資料庫」將在既有20萬人基因型資料基礎上，啟動下一階段大規模血漿蛋白質體檢測，未來結合跨體學分析並接軌國際大型研究，可望提升東亞族群在全球蛋白基因體研究中的能見度。

陳建仁指出，疾病往往是基因與環境長期交互作用的結果，必須對同一群人反覆量測、長期追蹤，再搭配先進資料分析方法，才能掌握從健康走向疾病的動態軌跡。除台灣人體生物資料庫之外，目前已進入第二期的台灣精準醫療計畫（TPMI），也將共同奠定台灣推動精準醫療及精準健康的研究基礎。

中研院基因體研究中心與生醫轉譯研究中心共同主辦的基因體流行病學研習營，今年邁入第11年，為期五天，共吸引近200人參與，包括大學生、研究生、博士後研究員及研究人員。研習營自2015年創辦，主要希望培育兼具流行病學、基因體分析及巨量資料解析能力的跨領域人才。

今年研習營以「從基因體到精準醫療：AI驅動的多體學整合分析」為主題，課程涵蓋全基因體關聯研究（GWAS）、次世代定序（NGS）、單細胞與空間體學、蛋白質體、代謝體、人工智慧及生物資料庫應用等領域。中研院基因體研究中心主任李志浩表示，AI與多體學正加速推動基因體研究創新，也呼應全球精準健康發展趨勢。

此次也邀請美國杜蘭大學傑出講座教授、肥胖研究中心主任Lu Qi，分享如何運用多體學結合精準營養，發展針對肥胖及代謝疾病的個人化健康方案；美國哈佛大學陳曾熙公共衛生學院副教授Mingyang Song則以大腸直腸癌為例，說明整合多體學應用於風險預測及精準醫療的最新進展。

為強化研究與實務接軌，今年研習營首度推出「帶著你的研究問題來」分組討論，讓學員在報名時預先提出研究瓶頸，直接與講師交流。研習營主辦人、中研院基因體研究中心副研究員楊懷壹表示，希望藉由問題導向討論，促進學術界、醫療界、產業界與資料庫管理端交流，進一步加速研究成果轉譯與應用。

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