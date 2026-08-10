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7-ELEVEN 開搶戰鬥陀螺！EVA聯名限量開賣 PRIMA會員12日11點先搶

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN於8月12日上午11點起再度推出uniopen PRIMA會員專屬的商品預購，此次限量販售「CX-16 極限衝擊對戰組C」與「CX-00 福音戰士改造組」。統一超／提供
7-ELEVEN於8月12日上午11點起再度推出uniopen PRIMA會員專屬的商品預購，此次限量販售「CX-16 極限衝擊對戰組C」與「CX-00 福音戰士改造組」。統一超／提供

7-ELEVEN透過會員經營搶攻收藏商機，宣布8月12日上午11點起推出uniopen PRIMA會員專屬預購活動，限量開賣《戰鬥陀螺X》「CX-16極限衝擊對戰組C」及《新世紀福音戰士》聯名「CX-00福音戰士改造組」兩大熱門商品，其中EVA聯名套組集結初號機、零號機與貳號機三款限定陀螺，鎖定動漫迷與收藏玩家，數量有限、售完為止。

7-ELEVEN表示，此次推出的「CX-16極限衝擊對戰組C」為《戰鬥陀螺X》系列最新擴展戰刃陀螺，採用全新四層結構設計，玩家可依需求拆解、調整各部件，提升改裝自由度與重量平衡，兼具對戰性能與客製化玩法，適合進階玩家打造不同戰術配置，也具有收藏價值。

同步開賣的「CX-00福音戰士改造組」，則將《戰鬥陀螺X》與經典動畫《新世紀福音戰士》結合，以初號機、零號機及貳號機為主題設計，收錄三款限定戰鬥陀螺，並附贈兩把特別印刷版長條拉線發射器及專屬陀螺收納盒，滿足動漫迷收藏需求。

在陀螺性能方面，三款角色也依照原作特色打造。初號機主打高攻擊力；零號機著重防禦及衝擊吸收能力，適合持久戰；貳號機則具備「連擊」及「流轉」雙模式切換，展現靈活且具爆發力的戰鬥風格，同時搭配亮面貼紙設計，進一步提升整體視覺效果。

7-ELEVEN指出，8月12日上午11點起，uniopen PRIMA會員可登入OPENPOINT APP，點選指定預購商品並領取優惠券，完成領券後須於8小時內前往全台任一7-ELEVEN門市完成結帳付款，即可完成預購。商品將依預購單據所載日期至原預購門市取貨，數量有限，售完為止，活動詳情以OPENPOINT APP及官網公告為準。

此外，7-ELEVEN表示，即日起持有uniopen聯名卡的會員，即可加入uniopen PRIMA訂閱制，享有一年近2萬元會員權益，以及7-ELEVEN指定商品5％ OPENPOINT點數回饋等優惠，持續擴大會員專屬福利。

uniopen PRIMA訂閱制會員專屬福利！8月12日起7-ELEVEN 再開放爆紅「戰鬥陀螺」限量預購。統一超／提供
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