英濟加速轉型腳步 泰國新廠第3季投產

英濟（3294）日前公布第2季營運報告，2026上半年累計營收14.7億元。英濟表示，在努力優化營運與產品結構下，累計虧損率較去年同期8.8%收斂至5.5%。其中新事業表現亮眼，生醫事業累計營收成長9.4%；光電事業研發與小量產已見成效，累計營收大幅增長210.6%，成為集團成長動能之一。

英濟強調，下半年將以「加值轉型」為關鍵策略，以因應當前全球關稅議題與軍事摩擦導致的成本提升、以及國際客戶對中國以外第二、第三產地需求造成的供應鏈變動。目前成型本業全力進行成本控管優化、提升效率並加速新廠區建置。同時，高附加價值的新技術也加速商轉。

據悉，目前英濟重要生產據點上海廠因當地都市規劃準備搬遷，新廠預計兩年竣工。新廠區將轉型升級，增加整機製造、材料應用與自動化等技術量能，提升附加價值並強化服務面向。台灣、蘇州、東莞等廠區亦同步進行組織與產能、設備的整合與靈活調度，並持續引進如電池模組、消費性家電與健康照護設備整機生產與組裝以優化產品組合。

此外為符合第二、第三產地之需求，英濟除既有馬來西亞廠區外，已正式啟動泰國設廠，力求第3季建置完成並通過驗證正式投產。屆時將以服務客戶多元供應需求為目標，移轉成熟產品至當地生產並提升營運調度彈性。

生醫事業獲FDA醫療器材上市前通知核准 拓展美國市場

英濟旗下專注藥械合一產品的子公司創奇生醫，其研發之高壓注射耗材，日前已正式獲得美國食品藥物管理局（FDA）510(k) 醫療器材上市前通知核准。英濟將藉此深化與全球顯影劑領導廠商深化之合作，透過結合其專用注射設備，直接打入其成熟之全球銷售管道與客戶體系，大幅縮短市場滲透時間，預期將為公司中長期營運挹注強勁成長動能；據悉，該合作夥伴為全球領先的醫療影像與診斷方案供應商，於電腦斷層（CT）、核磁共振（MRI）、X光等顯影領域皆位居全球前五大，業務範疇遍布80餘國。

光電與AI技術突破獲肯定 加速推動階段量產

英濟近年專注發展AI應用與光電技術，基於雷射光機微型化模組的空間掃描與感測技術持續突破技術壁壘，已成功開發無人載具之機械視覺模組，下一步將延續進行AI自主飛控模組之研發。空間掃描與感測技術亦獲得全球知名科技企業肯定，雙方共同開發高階感測裝置並將英濟之技術優勢列入官方規格，預計應用於行動裝置、機器人影像辨識、回饋、分析與行動判斷等面向。目前全力進行開發驗證、產能擴建、供應鏈管理與自動化建置，為小量產進行準備。