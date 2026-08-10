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六角、聯發國際跨出手搖飲圈 邁向全球餐飲平台

中央社／ 台北10日電

手搖飲起家的連鎖集團六角國際、聯發國際分頭從茶飲品牌跨向多品牌全球餐飲平台，六角以日出茶太為起點，透過併購與品牌整合擴大餐飲版圖；聯發國際布局歇腳亭和UG雙品牌，且將於第4季跨入餐食事業，尋找下一條成長曲線。

六角第2季合併營收新台幣13.12億元，年增27%，創同期新高，受惠今年1月啟動德國Germany BoBoQ業績貢獻，加上Chatime日出茶太第2季全球淨新增19家，翰林茶館上半年也新增3家，集團併購與擴張齊發，創造營收規模經濟，且營業費用控制得宜，第2季營業利益7775萬元，年增214%，歸屬於母公司業主淨利4395萬元，相較去年同期轉盈，每股盈餘（EPS）0.98元。

六角上半年合併營收26.54億元，年增35%，創同期新高，營業利益1.57億元，年增247%，歸屬於母公司業主淨利9517萬元，也較去年同期轉盈，上半年EPS為2.13元，超越去年全年1.09元。

六角表示，持續進行全球品牌展店，「春上布丁蛋糕」繼進軍中國華東市場，於杭州開設首家海外直營門市，第2季已完成泰國代理合作簽約，籌備進軍東南亞市場；首家與日出茶太的複合式直營門市第3季將於美國休士頓開幕，為拓展北美市場的戰略示範點。

展望下半年，六角表示，第3季為集團傳統營運旺季，未來將持續深化國際餐飲品牌平台布局，透過品牌升級、多品牌整合及跨區域資源協同，提升全球營運規模與品牌競爭力。

聯發國際在旗下雙茶飲品牌Sharetea歇腳亭及UG穩健布局帶動下，第2季營收3.09億元，年增2.1%，歸屬於母公司業主淨利2483萬元，年增49.6%，每股盈餘（EPS）1.02元。上半年營收達6.1億元，年增21.7%，歸屬於母公司業主淨利3722萬元，年增26.3%，每股盈餘（EPS）1.53元。

展望下半年，聯發國際表示，將持續推進雙茶飲品牌的全球布局計畫，UG創立至今2年，布局台灣、美國、加拿大、香港和馬來西亞等地，其中台灣市場開出75家門市，朝著百家店目標邁進，UG在北美市場開出6家門市，也積極拓展澳洲市場，已完成多家加盟商簽約。

除了茶飲事業穩健成長，聯發國際表示，下半年將跨入餐食事業，預計於第4季發表，餐食事業將結合集團既有品牌及供應鏈資源，開啟下一條成長曲線。

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