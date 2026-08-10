養樂多中壢廠遭爆食安及職場霸凌 日籍員工患憂鬱症返日休養

台灣養樂多中壢廠遭指控疑食品衛生管理不當及職場霸凌，桃園市衛生局查核未見蟑螂但有衛生缺失。養樂多公司今天表示，食品安全絕對沒有問題，至於員工投訴部分日方已在調查。

根據日本媒體「Tansa」報導，一名自日本派駐台灣養樂多中壢工廠的品管人員指控，任職期間發現工廠曾有蟑螂孳生、疑似食品衛生管理不當、主管上班飲酒、職場霸凌及性騷擾等問題，多次向台灣及日本總公司反映未妥善處理，後續因吹哨遭反控職場霸凌，最終罹患憂鬱症返日休養。

衛生局表示，食品管理暨檢驗科6月初曾接獲民眾反映即啟動無預警查核，全面檢視廠區生產環境、作業流程及衛生管理情形。現場並未發現蟑螂等病媒蹤跡，業者也提出完整、定期的病媒防治紀錄。但查核過程中，確實發現部分衛生缺失，已依法限期改善複查均合格，後續將不定期進行稽查。

養樂多股份有限公司營業部顧問李益瑞10日上午接受中央社記者訪問表示，依據爆料者跟日本媒體投訴說法，這已是2、3年前的事，這些派遣來台的日籍員工早已返回日本，且不管是勞檢處、勞動局等主管機關也未接獲任何投訴案，是否為投訴者個人單方面說法，日本養樂多公司也在了解調查，且日方有相關個資嚴格的規範與保護措施，公司不便回應評論。

至於有關衛生問題，李益瑞指出，其實大概3年前公司曾發生過一次個案，當時接獲投訴產品裡有蟑螂殘骸，公司後續調查發現不是在生產流程上的問題，而是跟著外購包材，就是瓶蓋等夾帶進來，當然公司也有責任，後續消費者也理解在安全控管上沒有問題。

李益瑞說，其實中壢工廠都有定期清消或除蟲處理，而且不定期或定期接受衛生單位及第三方公正單位查廠，公司一直來都沒有重大缺失，衛生局至中壢廠也未發現蚊蟲蟑螂，請消費者放心，公司定期接受考核與檢查，安全絕對沒有問題。