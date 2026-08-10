影／全台唯一！大樹酒廠擁12類製酒許可 伏流水釀高雄味威士忌

高雄大樹不只有鳳梨、荔枝，連威士忌都能釀出在地味。位在大樹舊鐵橋旁的亞耕酒業，是全台唯一取得12類酒製造許可酒廠，更以大樹富含礦物質的伏流水作為釀造重要水源，成為得天獨厚的優勢，從原料、釀造到熟成，走出屬於「高雄製造」在地風味。

高市青年局大港青年職場實習計畫，17日帶領青年走進亞耕酒廠，了解釀造、蒸餾及熟成製程，從創新研發、品牌行銷到觀光體驗，探索傳統製造業轉型及多元職涯發展。

亞耕酒業源自董事長江岳樓與廠長趙耕毅對台灣在地釀酒的開拓，趙耕毅曾赴澳洲布里斯本酒廠擔任釀酒師，並到英國愛丁堡學習蒸餾技術，返台後與江岳樓攜手創業，相中大樹水質條件及地方風土，決定落腳大樹設廠，酒廠內不鏽鋼、銅製蒸餾設備，都由趙一手設計打造。

「酒廠跟水是分不開的。」17年釀酒經歷的廠長趙耕毅說，釀酒從糖化、發酵、蒸餾到最後調整酒精濃度，都離不開水，大樹擁有良好水質，伏流水中含有鈣、鎂等微量礦物質，釀造的威士忌、黑麥汁口感滑順，把大樹水質條件轉化為酒體特色。

有好水，還要釀出台灣味。威士忌所需麥芽因台灣沒有生產，主要從國外進口，熟成橡木桶同樣仰賴國外，趙耕毅卻不想讓一瓶「高雄製造」的威士忌只有生產地在高雄。

團隊找上阿里山一帶過去製作檜木泡腳桶、泡澡桶的老師傅，嘗試將橡木桶部分桶板換成台灣高山龍眼木、荔枝木，讓酒液熟成時吸收不同木材香氣，為進口麥芽釀出的威士忌「植入」台灣風土。

亞耕一年收購約70噸農產品，鳳梨、芭樂、香蕉、百香果都成為釀酒原料，趙耕毅說，農產盛產時常有「品質愈好、價格卻愈慘」窘境，水果保存期限短，賣不掉只能認賠，酒廠利用發酵、蒸餾技術，把效期短的農產轉化為能長時間保存、附加價值更高的酒品。

「如果價格好，農民直接賣就好，根本不需要拿來做酒。」趙耕毅說，酒廠要做的不是搶市場上的好水果，而是在盛產、價格低迷時提供另一條去化管道。

江岳樓說，相較大型酒廠追求規模，目前亞耕走的是「少量、客製、多酒種」路線，企業周年酒、工程完工紀念酒、婚禮小物都能量身打造，也曾接下海外訂單，大樹伏流水與鳳梨、荔枝等在地元素融合，成為酒體的最大特色。

青年局長林楷軒表示，今年透過實習及企業參訪引領青年累積實務經驗、認識產業需求，找到適合自己職涯方向，提升就業競爭力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

亞耕酒業董事長江岳樓（左）、廠長趙耕毅（右）相中當地富含礦物質伏流水，決定釀酒廠落腳大樹。記者郭韋綺／攝影