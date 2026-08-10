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淡水大竹圍市場開工動土 侯友宜：打造新型態複合式市場

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市長侯友宜表示，新北市推動市場轉型，不只是改善硬體環境，更要思考市場的經營模式，透過整合各局處資源，導入文化、休閒與公共服務等多元機能。圖／新北市政府市場處提供
新北市長侯友宜表示，新北市推動市場轉型，不只是改善硬體環境，更要思考市場的經營模式，透過整合各局處資源，導入文化、休閒與公共服務等多元機能。圖／新北市政府市場處提供

淡水大竹圍市場新建工程10日舉行動土典禮，象徵淡水竹圍地區期盼已久的公有市場正式開工。新北市長侯友宜出席典禮表示，淡水大竹圍市場將結合市場、餐飲空間、停車場及派出所，建構一站式採買與多元公共服務據點，提供市民更優質安心的消費環境，也為竹圍地區注入新的發展動能。

市長侯友宜表示，市場是最貼近市民日常生活的地方，從一日三餐到家庭採買，都與市場密不可分。侯市長強調，新北市推動市場轉型，不只是改善硬體環境，更要思考市場的經營模式，透過整合各局處資源，導入文化、休閒與公共服務等多元機能，讓傳統市場逐步轉型為兼具生活採買、社區交流及地方共享功能的新型態生活中心。

經發局長盛筱蓉說明，淡水大竹圍市場規劃地下1、2層為停車場，可滿足市場營運及周邊生活圈停車需求；地上1、2層為現代化市場空間，提供完善的零售環境；地上3層規劃餐廳，提升市場用餐、休憩及聚客功能；地上4層則設置派出所待勤室，在提供公共服務的同時，強化治安服務量能。工程預計117年完工，未來將以複合式空間整合生活、商業與公共服務機能，滿足居民日常需求，並進一步帶動地方經濟發展。

市場處長李長奎表示，新北市自108年推動市場翻新計畫以來，已投入近70億元經費，完成15座市場改造，並同步推動10座市場新建及改建工程，市府持續以「整齊、明亮、品牌化、現代化」為核心目標，推動市場全面升級，並朝2030年累計完成30座市場改建與改造邁進。

侯友宜

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