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耗時18年「友座豐禾」動工典禮 陳坤地：景氣差努力的建商才能被看見

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
友座建築董事長陳坤地在永和「友座豐禾」10日動工典禮後記者會中表示，18年的等待，不是時間的消耗，而是信任的淬鍊。他強調，「都市更新最難的從來不是技術，而是人心」，團隊用接近兩萬個日夜的誠意與透明機制，一步腳印撫平產權紛爭，最終不負地主所托。記者陳美玲／攝影
友座建築董事長陳坤地在永和「友座豐禾」10日動工典禮後記者會中表示，18年的等待，不是時間的消耗，而是信任的淬鍊。他強調，「都市更新最難的從來不是技術，而是人心」，團隊用接近兩萬個日夜的誠意與透明機制，一步腳印撫平產權紛爭，最終不負地主所托。記者陳美玲／攝影

歷經18年整合的都更案、新北市永和市中心都市更新案「友座豐禾」10日舉行開工動土典禮，友座建築董事長陳坤地表示，雖然該案都更耗時18年，但在推動整合過程中，團隊始終沒有放棄任何機會，展現品牌魄力希望透過更新改善居民居住環境，也讓熟悉的生活圈迎來新的面貌。

面對近兩年因政府第七波信用管制措施，讓房市景氣表現疲軟，陳坤地指出，景氣不好努力經營品牌的建商才更能夠被消費者看見，他不怕市場不好，因為友座建築所推出建案地段都不錯，加上規劃不錯，不擔心當前房市景氣。

友座建築目前在線銷售新建案總計有六筆、總銷約220億元，兩年內也將推出五筆新案、合計總銷也超過200億元，包括台北市內湖區康寧段有兩筆、南港有一筆、信義區退輔會大樓後方都更案、文山區萬隆段、大安區龍安段(青田街)，以及新北市新店區中正段、永和區兩筆樂華段案，以及中和區南工段。

陳坤地指出，友座建設會參與都更案都是自己會想住的地方，也就是自住客高需求地區，以新北市永和來說，除了「友座豐禾」外，公司在和平街、保福路還有「友座二期」，而永貞路和永貞路10巷1弄所圍成的街廓還有「友座三期」，顯示友座建築口碑扎實、品牌獲客戶認同。

「友座豐禾」規劃地上28層、地下6層住宅大樓，基地面積約545.49坪，社區規劃190戶，產品以19~29坪2、3房為主力。

總戶數達190戶的「友座豐禾」，分回可售戶數111戶；根據內政部實價登錄資料，該案已揭露戶數64戶，全案已揭露每坪最高成交價為99.5萬元、最低價為85.23萬元。

太揚行銷董事長鄭博文分析，永和市中心多年來土地供給有限，大型基地取得不易，尤其中山路沿線精華地段更是稀缺，具備都更條件的新案在市場上相對少見，讓「友座豐禾」實際銷售進度突破七成、目前已揭露率近六成。

鄭博文指出，從目前成交結構來看，「友座豐禾」主要買盤來自在地需求，約七成購屋者來自永和，其餘則包括中和、新店及台北市客群，以自住及換屋需求為主。

友座建築董事長陳坤地表示，18年的等待，不是時間的消耗，而是信任的淬鍊。「都市更新最難的從來不是技術，而是人心。」陳董事長強調，團隊用接近兩萬個日夜的誠意與透明機制，一步腳印撫平產權紛爭，最終不負地主所托。

友座建築董事長陳坤地(中)在永和「友座豐禾」10日動工典禮後記者會中表示，18年的等待，不是時間的消耗，而是信任的淬鍊。他強調，「都市更新最難的從來不是技術，而是人心」，團隊用接近兩萬個日夜的誠意與透明機制，一步腳印撫平產權紛爭，最終不負地主所托。記者陳美玲／攝影
友座建築董事長陳坤地(中)在永和「友座豐禾」10日動工典禮後記者會中表示，18年的等待，不是時間的消耗，而是信任的淬鍊。他強調，「都市更新最難的從來不是技術，而是人心」，團隊用接近兩萬個日夜的誠意與透明機制，一步腳印撫平產權紛爭，最終不負地主所托。記者陳美玲／攝影

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