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搶攻韓國短天數旅遊商機 觀光署赴釜山推「台灣不打烊」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

看好韓國旅客海外旅遊呈現「短距離、短天數」趨勢，以及中秋連假帶動出境旅遊需求，交通部觀光署攜手政府機關、旅行社及飯店等23個單位組成觀光代表團，8月6日至10日前往韓國南部第一大城釜山推廣台灣觀光，透過B2B業者洽談及B2C Roadshow雙軌並進，主打台灣「24小時不打烊」的日夜魅力，邀請韓國旅客「再一次台灣」。

觀光署表示，台灣穩居韓國民眾熱門海外旅遊目的地前十名，釜山金海機場也是韓國南部重要交通樞紐，因此選定釜山作為此次推廣重點。觀光署8月7日在海雲台釜山柏悅酒店舉辦B2B觀光推廣會，邀請超過40位來自釜山、大邱及蔚山等南部核心城市的旅遊業者與媒體，與台灣代表團業者進行超過150場洽談，促成多項赴台優質旅遊產品開發意願。

交流晚宴則由台灣主廚操刀，推出台式蒜泥白肉、香辣雞肉刈包等料理，搭配台灣玫瑰紅韻紅茶，透過台灣美食加深韓國業者及媒體對台灣的味覺印象。

台灣觀光Roadshow則於8月8日至9日，在釜山人氣複合藝文空間P.ARK登場，鎖定重遊台灣旅客市場，以「台灣不打烊」為核心，透過「日咖夜酒」概念，吸引喜愛咖啡及小酒吧的韓國年輕客群，邀請旅客「再一杯，再一次台灣」。

現場集結中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航，以及飯店、旅行社等共17個攤位，提供最新赴台旅遊資訊；另規劃泰雅編織飲料提袋、手搖飲DIY等文化體驗，讓釜山民眾感受台灣日常生活魅力。

為加深韓國初訪及重遊旅客對台灣的認識，Roadshow規劃「台灣百Ways撈魚蝦遊戲」，讓民眾透過遊戲探索台灣各地特色遊程，並結合活字印刷及夜市經典麻將賓果遊戲。現場也提供韓國旅客喜愛的礦工爌肉便當、香腸等台味美食，以及結合咖啡與酒飲特色的酒香咖啡作為集章好禮。

活動每日並安排「台灣觀光OX問答」，送出台灣來回機票、頂級飯店住宿券等獎項，鼓勵韓國民眾進一步規劃赴台旅遊。

觀光署表示，隨著桃園、台中、高雄等航點與釜山、大邱、濟州等南部城市直航持續增加，台韓往返更加便利。此次赴釜山推廣，期盼透過「台灣不打烊」的多元魅力，吸引韓國初訪及重遊旅客來台，進一步深化台灣在韓國旅遊市場的品牌形象。

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