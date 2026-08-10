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勝一化工董座孫靜源 四度入選企業領袖百強

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

「哈佛商業評論」全球繁體中文版日前公布「2026台灣企業領袖100強」榜單，半導體特用化學品大廠勝一（1773）董事長孫靜源第四度入選百強。勝一表示，此次入選，係憑藉公司穩健的經營表現、前瞻的技術布局，以及在ESG永續發展上的具體成果，充分展現長期經營績效，也彰顯公司在半導體關鍵材料供應鏈中的競爭實力。

「台灣企業領袖100強」評選自2016年創辦，每兩年舉辦一次，綜合評估企業領導者任內的中長期財務績效、股東價值及ESG表現。勝一成立於1979年，在孫靜源長期帶領下，從早期工業化學品逐步轉型，如今已成為台灣電子級溶劑及半導體特用化學品重要供應商。

勝一指出，目前旗下電子級產品占營收近八成，其中約75%應用於半導體製程。半導體相關應用中，約八成產品已導入先進製程，部分高門檻產品更為全球唯一或唯二供應來源，已建立深厚的技術門檻與市場競爭優勢。

受惠人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及先進封裝需求成長，勝一2026年上半年營收、獲利雙創同期新高。勝一表示，隨著半導體持續朝2奈米及更先進製程發展，高純度電子級化學品需求升溫，公司提前布局產能、儲運設施及高階純化技術，將持續轉化為營運成長動能。

孫靜源表示，未來勝一將持續深化核心化學技術、加速高階產品開發並落實永續經營，掌握AI及先進製程發展商機，進一步強化在全球科技供應鏈的關鍵材料布局。

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