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中鋼量價俱揚 盤價有望落底刺激第4季需求

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

中鋼（2002）10日呈現量價俱揚走勢，交易前兩小時的成交量已逾3.3萬張，超過上周五（7日）全天交易量，股價走高到19.25元，漲幅約1.05%。

中鋼公布的9月六大鋼品價格全面持平。群益投顧表示，從原料價格來看，國際鐵礦砂目前價格每噸約96美元，仍受到需求端疲弱影響而走弱，中國大陸市場更因內需求不足而出現較大的跌幅。中鋼2026年第2季隨鋼價上漲的效益帶動順利拉升獲利，第2季的本業盈利高於第1季的本業虧損，今年上半年表現亦優於2025年上半年及下半年，稅前獲利順利轉盈。

中鋼8月提早公布盤價並以平盤開出，希望以價格落底為第4季的鋼鐵市場帶來需求回升。群益投顧認為，由於原料價格再下跌的空間有限，鋼價有機會逐漸築底。中鋼第2季獲利如預期回升，但目前鋼價仍在嘗試築底的階段，後續仍待觀察中國大陸鋼鐵同業的生產及出口動態。

中鋼

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