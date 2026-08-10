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AI、台積概念國小來了 這間新校單價二字頭最便宜

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
六都新設立國小近一年周邊房價統計。資料來源／台灣房屋
六都新設立國小近一年周邊房價統計。資料來源／台灣房屋

台灣房屋表示，少子化下，六都今年仍規劃9所新小學。統計新設立國小周邊住宅實價行情，北市洲美國小身價最高，預售屋均價123萬元，中古屋均價75萬元，皆為9所新校之冠，新舊案價差達48.1萬元，也是各校之最。

桃園市的龍科國小，預售屋均價31萬元，中古屋均價21.5萬元，則是新設國小當中，卡位單價門檻最親民的學校。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，少子化趨勢下，許多學校都在減班、併校，六都新設立國小，大致可歸納為三種型態。

首先是「園區展望型」，因學校位於產業園區方圓1公里內，近年受AI帶動，園區附近的就業、居住與就學需求提高，催生新校設立。

其中北士科內的洲美國小，在輝達海外總部拍板北士科後，被戲稱為「輝達國小」，桃園市龍潭區的龍科國小、高雄楠梓的藍田國小也因鄰近台積電廠區，成為「台積概念國小」。

林口的力行國小附近亦有新北國際AI+園區加持；大園區的航科國小則坐落客運園區，與大園產業園區、觀音產業園區也相距不遠，凸顯產業發展與人口剛需的緊密連結。

另一種為「軌道加持型」，區段受軌道發展帶動，吸引人口移居周邊新興重劃區。

比如台中北屯的南興國小鄰近台鐵與中捷綠線共站的松竹站，加上所在的單元十二重劃區新案完工後，人口增速快，使地方政府積極籌建公共建設。

烏日的旭光國小更位處台中唯一三鐵共構的烏日高鐵特區，區段後續還不乏大型住商開發案推動發展，房市前景備受關注。

再來是「重劃成熟型」，包括平鎮南勢重劃區的平鎮國小，以及中壢過嶺重劃區的過嶺國小，因重劃區開發至今超過10年，已脫離草創階段，邁入穩定長人時期，使區段的剛性需求相對厚實，周邊住宅市場及學區價值也同步提升。

張旭嵐指出，新設立的國小，常結合雙語教學、實驗教學等精緻化教育且招生初期學生人數少，也更容易獲得教學資源，使新學校的學區宅在市場上頗受歡迎。

不過在學校周邊購屋，並非進入目標學校就讀的保證，各縣市教育局會依招生人數及學區人口變化，於正式招生前公告最新學區範圍，部分熱門學校甚至需提早多年設籍，因此家長購屋前，除評估房價與生活機能外，也應先確認最新學區劃分及設籍規定，避免因學區調整影響就學權益。

六都新設立的9所學校，桃園市獨占4所，是未來10年內新設國小最多的都會，反映桃園市近年強勁的人口成長動能，僅僅今年上半年，桃園市就淨遷入將近4,000人，人口成長數高居全台第一。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，由於各國小周邊的房價結構不同，往往使想爭取設籍時間又想兼顧購屋預算的家長傷透腦筋。

台北市洲美國小周邊的新舊屋價差大，中古屋價格遠比新案平實，也有助於立即設籍，是卡位學區相對有利的選擇。而桃園的過嶺國小、航科國小及龍科國小，位處新開發區段，新舊屋屋齡差距不大，預售屋與中古屋每坪價差僅約6至10萬元，在預算允許下，可優先選擇新屋，以兼顧居住品質與未來保值性。

大園客運園區將新設航科國小。台灣房屋／提供
大園客運園區將新設航科國小。台灣房屋／提供

AI 台積 六都

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