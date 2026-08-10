全家搶攻機能飲市場 全家首創機能水果冰沙「酷繽果」

機能飲品正夯，超商首款機能水果冰沙系列「酷繽果」正式登場！全家便利商店深耕健康商機逾10年，以24小時「健康解憂站」為目標，8月5日起首創推出機能水果冰沙新品類－「酷繽果」，並因應不同生活場景需求，對應日常生活「補纖、放鬆、晶亮」三種不同需求，以真實水果風味、清爽冰沙口感與特色原料，推出「蘋果順」、「桑葚睏」及「胡蘿蔔亮」三款新品，讓清爽冰沙也能化身一杯有感的機能飲品。

據市場研究機構Grand View Research資料顯示，全球機能飲市場規模2026年將達1,789億美元、年增逾百億美元，反映健康需求正加速融入日常飲用情境。「全家」商品本部副本部長黃正田表示，「全家」近年泛鮮食商品開發緊扣「便利分眾飲控」策略，將原料特色、風味偏好與生活情境結合，將讓多元需求轉化為直覺、易選擇的日常健康解方，此次首創機能水果冰沙新品牌「酷繽果」，以冰沙型態重新詮釋機能飲，精選多元果蔬搭配不同特色原料，兼顧自然果香與清爽口感，並分別對應補纖、放鬆與晶亮三種生活需求，三款品名更直接連結特色，讓消費者從名稱即可快速掌握差異，降低日常健康補給的選擇門檻。

另外，今年於歐美社群掀起討論、席捲韓國的「橄欖油+檸檬汁」話題持續升溫，這股風潮將原本餐桌上的橄欖油與檸檬汁，轉化為定量即飲、容易融入日常的療癒儀式，也讓小容量Shot型態機能飲成為市場新焦點。「全家」看準趨勢，引進韓國每10秒銷售兩瓶、一年賣出700萬瓶的「LATIB橄欖油檸檬飲」，其為雙劑型隨身瓶裝，嚴選西班牙特級初榨橄欖油、NFC冷壓鮮榨檸檬汁，並添加S7™七種植物來源配方25ml可隨身輕鬆飲用。

此外，「全家」內部銷售數據顯示，消費者對機能飲品的需求日益多元，今年4月「大人的生活」系列商品再推「膠原蛋白飲」及「燕窩酸水光飲」兩款新品，系列商品當月整體銷量較今年初月均成長逾兩倍，其中又以膠原蛋白飲最受消費者青睞。