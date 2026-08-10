七都房價跌幅 台中最嚴重

房市買氣冷，房價修正重災區出爐。據591新建案統計實價登錄，今年上半年七都房價年跌幅前十大行政區中，除新竹縣湖口鄉外，其餘九席全數落在台中、台南及高雄，其中台中一口氣占四席最多，顯示過去房價漲勢較猛、供給量較大的中南部區域，率先進入價格修正期。

統計顯示，今年上半年房價跌幅最大的行政區為台中沙鹿，平均單價由去年同期每坪41.59萬元降至33.46萬元，年跌19.5%；第二名同樣位於台中海線的梧棲，從32.46萬元降至26.7萬元，年跌17.7%。第三至第五名依序為台南仁德、高雄仁武及台南善化，跌幅介於10.9%至12.1%。

進一步觀察，台中共有沙鹿、梧棲、北屯及西區四區入榜，為七都最多；台南有仁德、善化及歸仁三區，高雄則有仁武、左營兩區，中南部成為這波房價修正的主要區域。

591房屋交易網新聞公關課主任畢務潔表示，跌幅居前兩名的沙鹿、梧棲均屬台中海線生活圈，過去受大型商場、重大建設等題材帶動，吸引大量建商推案，房價快速攀升；隨建設題材效應逐漸淡化，加上重劃區供給持續增加，供需結構轉變，建商及屋主為求成交，價格開始鬆動。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，房市進入修正循環後，過去較依賴投資買盤、外溢效應支撐的中南部及二線區域率先反映。隨資金退潮，市場逐漸回歸自住需求及區域基本面。