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中鋼攬才術…工作生活完美平衡 下班踩夕陽回家

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼董事長黃建智說，20年前，父母會驕傲地鼓勵孩子「快來考中鋼」，如今在半導體產業崛起後，不少家長可能更傾向鼓勵孩子選擇台積電；黃建智指出，這是時代的轉變，但團隊正透過AI化與人性化管理，讓優秀人才「下班時可以踩著夕陽回家」，重新定義中鋼職場的高CP值。

雖然國內科技業磁吸了大量人才，但意想不到的是，近年有不少來自頂尖科技大廠的中高階工程師選擇轉戰中鋼，吸引這些科技人才跳槽中鋼的核心關鍵，正是「工作與生活的完美平衡」。

中鋼有早上7:30、8:00以及8:30三個彈性上班時段。若選擇7:30上班，下午4:30即可準時下班，這讓有幼童的年輕家長能夠及時接送小孩、分擔家務與育兒壓力，顯著降低生活焦慮感。

中鋼專家說，追求高毛利的精緻經營是既定目標，鋼鐵產品雖然無法全品項達到科技業的五、六成毛利，但透過精緻鋼品策略，中鋼設定了「雙位數毛利率」的營運目標，持續深化經營與技術管理。

黃建智指出，20年前大家風靡蘋果iPhone，20年後大家都在轉傳輝達執行長黃仁勳的五層蛋糕理論。但所有AI發展要落地實現，都需要鋼鐵材料來支持，「生活中有鋼鐵，鋼鐵中有生活」是最接地氣的寫照，也是中鋼努力的方向。

中鋼 跳槽 台積電

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