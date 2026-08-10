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中鋼導入AI 「牽狗放鷹」打造護國神鋼

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼啟動實體AI大戰略，打造護國神鋼。傳統重工業龍頭中鋼擬定深度轉型大戰略，穩步轉向AI落地實踐，引進機器狗、無人機等智能設備，透過「牽狗放鷹」人機協作模式，為傳統鋼廠賦予全新的智慧能量，朝向產業與國防並進的「護國神鋼」邁進。

中鋼董事長黃建智與機器狗。記者林政鋒／攝影
中鋼董事長黃建智與機器狗。記者林政鋒／攝影

中鋼董事長黃建智說，國際鋼鐵規模競爭已經進入赤裸裸的紅海。台灣一年的鋼鐵總產能約在1,000多萬公噸，若要與國際上動輒年產上億公噸或數千萬公噸的大型鋼鐵集團硬碰硬「拚量」，經濟規模上絕無優勢。

因此，拚產能已經是不存在的課題，中鋼要走向高單價、高附加價值、具前瞻性的精緻鋼品；最具體的例子就是在「不更換任何既有設備」的前提下，僅憑現場技術與製程瓶頸的突破，在不到一年內成功開發出0.1mm薄頂規電磁鋼片。

中鋼總經理陳守道表示，雖然薄頂規電磁鋼片的單一絕對產量不是很龐大，但突破瓶頸過程所積累的冶金與軋鋼技術，能帶來極強的技術外溢與擴散效應，進一步帶動全廠高級鋼品的品質升級。

黃建智指出，除了產品變革外，中鋼更設定可融入日常營運與現場作業的「實體AI」計劃，引進智能機器狗與無人機，執行「牽狗放鷹」戰術。具體作法是，工程師操作四足機器狗進入高溫、局限空間或有毒氣體疑慮的區域。機器狗能自動爬樓梯、巡檢氣壓表是否異常漏氣、監測危害氣體等，透過網路連線可以即時回報。另，中鋼室內儲料料倉與輸送帶區域面積比台北大巨蛋還大，施放自動定航的無人機進行空域巡檢與自動巡查，取代過往人工巡視可能產生的死角與高空危險。

黃建智說，「牽狗放鷹」的核心價值在於降低3K環境的公安風險與辛苦程度。「3K環境」是日式專業名詞，指骯髒（Kitanai）、危險（Kiken）、辛苦（Kitsui）的高風險作業環境，常見於鋼鐵、營造等重工業現場，工作者除承受高溫、粉塵與噪音，也面臨設備、墜落及工安事故風險。他指出，透過AI工具與機器人的結合，高風險、高勞力強度的數據收集工作被自動化取代，這不僅大幅減輕了現場人員體力負擔，更在提升營運效率的同時，建立了最高標準的職場安全防護網。

黃建智表示，在全球供應鏈重組與國防自主趨勢下，中鋼憑藉頂尖的冶金技術、極薄電磁鋼片研發能力，成為國家戰略與國際安全供應鏈關鍵的一環，實現傳統重工業智慧轉型，目標是成為守護台灣產業與安全的「護國神鋼」。

中鋼「實體AI」轉型大戰略
中鋼「實體AI」轉型大戰略

中鋼 AI

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