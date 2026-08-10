政大氣候財務評鑑出爐

政治大學企業永續管理研究中心主辦，本國銀行與保險業氣候相關財務揭露報告書（TCFD）評鑑，今年邁入第三屆並已完成評鑑工作，預計9月3日舉辦頒獎。

政大風險管理與保險系特聘教授兼國際金融學院副院長、企業永續管理研究中心副主任兼氣候相關財務揭露評鑑執行長許永明表示，辦理評鑑有助降低資訊不對稱，及促進業者在氣候相關財務揭露更進步，未來目標是持續提高可比較性，作為投資人資金運用決策的關鍵依據。

許永明指出，TCFD評鑑辦理三年來的短期目標，已成功達成降低資訊不對稱，讓社會知道氣候相關財務揭露表現好的公司。第二，除評選優等獎，去年開始設立進步卓越獎，讓規模相對小的公司有顯著進步時獲表揚。

隨國際永續揭露準則逐步落地，台灣邁入IFRS S1、IFRS S2接軌階段，從過去熟悉的TCFD走向IFRS S2，許永明說，IFRS S2最大改變在於揭露內容深度、廣度與可信度全面升級；而評鑑長期目標期能提高可比較性，由於氣候變遷是動態風險，影響評估涉及情境分析與不同假設，倘沒得比較會淪為作文比賽，甚至漂綠，唯有可比較才能讓投資人作為決策依據。

政大企業永續管理研究中心自2024年起每年都辦理TCFD評鑑，不收報名費，並使用業者公開的TCFD資訊進行。該中心預計於9月3日辦理第三屆頒獎典禮暨研討會，表揚銀行、人壽、產險業評鑑排名前25％的績優單位。第三屆TCFD報告書評鑑優等獎獲獎銀行包括：元大商銀、中國信託商銀、台北富邦商銀、永豐商銀、玉山商銀、台新國際商銀、合作金庫商銀、國泰世華商銀、臺灣銀行、臺灣中小企銀。

壽險公司：台新人壽、南山人壽、國泰人壽、富邦人壽、新光人壽。產險公司：兆豐產物、明台產物、和泰產物、國泰世紀產物、華南產物、富邦產物、臺灣產物。進步卓越獎：高雄銀行、凱基人壽、南山產物。