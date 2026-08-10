智慧經營／美律董事長廖耕彬 搭載AI算力 做大市場

美律實業（2439）董事長廖耕彬指出，隨著AI市場需求持續火燙，不少供應鏈紛紛投入，但相關市場商機在科技產業中，卻是有人吃飽喝足，有人卻難以分到一杯羹，如何將契機化為商機，考驗著專業經理人的耐心與眼光。

新興商機 向終端擴散

廖耕彬表示，目前AI市場的商機主要都集中在基礎設施，例如伺服器、資料中心等，這樣的發展符合科技產業應有的進程。

過去網路時代來臨時，也是先從網路基礎設施開始興起，接著才一路延伸到筆電、平板以及智慧手機，並且在智慧手機市場正式開花結果，並讓網路全面普及，衍生出各種新的聯網應用。

他進一步指出，預料AI時代的進程也會是如此，現在是基礎設施如火如荼興建中，接著就是擴大到各種終端產品，儘管後續的產業變化可能還很大，但科技趨勢與發展的進程不會變，最終這些新技術仍是要應用到終端產品，才能進一步擴張與普及。

對於AI終端市場的部分，廖耕彬目前較看好AI機器人未來的市場發展，估計不久後AI機器人會快速進入人們生活領域，屆時聲音、影像、感測等三方面的需求也將快速增溫。

「除了AI機器人之外，AI眼鏡市場規模也會發展非常快。」廖耕彬表示，由於供應鏈已日趨成熟，加上AI技術助陣，估計AI眼鏡商機將會很快地擴大。因此，原先手機供應鏈的零組件供應商，應該可以好好掌握這波商機。

掌握優勢 找尋切入點

無論是AI機器人或AI眼鏡，對美律而言，都會運用到聲音相關技術，而聲音跟AI的結合則是搶攻商機的關鍵一環。

包括麥克風陣列、訊噪比更好的麥克風，並透過演算法達到降噪或消除環境噪音、人聲分離等應用，最後透過大語言模型告訴用戶想要的資訊，這就是美律現在正在做的事情，讓美律的終端產品能搭載著AI算力。

廖耕彬表示，好的企業領導者或專業經理人除了要了解產業脈動外，也必須知道挑戰在哪，並檢視自身的優勢，為公司找到切入點。

廖耕彬認為耐心在此時非常重要，有了準備後，接著才能積極鎖定目標。

廖耕彬強調，雖然目前AI產業的商機集中在基礎設施，但相信不久後的未來，商機勢必會逐漸向下游的終端集中，因此必須提前布局，並累積實力，才能掌握住關鍵的機會。