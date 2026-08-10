經濟選書／迭代部署 AI開發守門員

ChatGPT推出幾個月後，人們有了新的急迫感，要求管制AI的開發，並限制大眾取用這些新資源。英國工黨數位發言人認為，AI的開發應該比照醫療與核能，受政府監管，凡是開發類似ChatGPT的模型均須取得授權許可。荷蘭數位部長則將AI與汽車進行類比：「每當你生產一輛新車，在允許它上路之前，總會先確保它的駕駛安全性。」

這些論點基本上都是以「預警原則」為核心，主張新科技「在證明無害之前，一律視為有罪。」相反地，許多科技專家、創業家與投資人則支持「無需許可的創新」（permissionless innovation）原則，強調要為創新、實驗與調適保留足夠的空間，尤其是在尚未出現明確危害，或是現行法規足以涵蓋既有風險的情況下。