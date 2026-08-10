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點子農場／用「三意」把食安還給人民

經濟日報／ 吳仁麟（點子農場創新顧問公司執行長）

明明是攸關全民健康和性命的油安事件，在朝野政客的唱和操弄下成為一場鬧劇，甚至不了了之。一直以來，這樣的劇情一再在台灣上演。

2013年大統假油案，業者從得知問題油品到公開道歉，隱瞞了全民19天。2026年中聯油品案，業者從發現苯駢芘超標到通報衛生機關，同樣是19天。相隔13年，兩家公司、兩種油品，卻交出一模一樣的數字。這不是巧合，是一個系統在複製自己的故障模式。

一種現象若不斷重複，背後往往有一套穩定機制在支撐，而不是獨立的意外。

「19天現象」正是如此，真正壞掉的不是某一批油，而是整套讓「隱瞞」比「揭露」更划算的誘因結構。這些企業顯然算過帳：晚19天通報，換來危機緩衝期；通報愈早，可能愈快被市場拋棄。這套算數如果不被打破，下一個19天遲早會再來。

每次事件爆發，劇本也高度相似：在野要執政者道歉下台，執政黨反批對方雙重標準；地方中央互相甩鍋；媒體熱烈報導攻防，卻少有人追問制度該怎麼重建。

中聯案裡，台中市府說自己驗了18次，在野議員質疑是文字遊戲；行政院長被要求下台，衛福部忙著擴大下架。熱鬧幾個月之後，最後停在「加重罰則」四個字，然後再等待下一次爆發。這正是學者所說的「膝反射式修法」，頭痛醫頭，永遠追不上問題演化的速度。

陸續和幾位食品界的企業家朋友聊過之後，大家都不約而同的好奇幾件事：台灣人為什麼只關注油安不關心整體食安，而且把這事泛政治化的演成政黨惡鬥。

這件和每個人健康性命相關的事，卻沒有人站出來倡議要政府和民間全面檢討和整頓。

有意思的對照發生在芬蘭。多年前，一位外交官告訴我，芬蘭人投票的原則只有一句順口溜：新鮮的空氣、乾淨的水、安心的食物吃進嘴，誰能做到我選誰。

芬蘭當然也有左右之爭、國債與氣候的路線分歧，但沒人會拿「這個國家該不該存在」來吵架，政治能量早已沉澱到「誰把生活品質做得更好」的層次。

反觀台灣，食安總被捲進更上位的意識形態戰場，專業判斷輸給立場表態，制度和行動總輸給選舉語言。

台灣食安的出路不在於再修一次法、再罰重一點，而在重新設計誘因結構，創意、公益、生意，三意缺一不可。

創意，是把「事後補洞」換成「事前觸發」。原料產地一變更，就自動全批檢驗，而非按表抽驗；把部分罰款轉為吹哨者獎金，讓提早爆料變得划算。

公益，是把知情權當成近用權。讓每個人不分收入城鄉，都能低成本查到食物來源，這比事後醫療支出便宜太多。

最容易被忽略、卻最關鍵的是生意。把透明度變成企業的商業競爭力，而非法規包袱。當「原食餐桌」「油美學」這類商業模式證明安心可以賣出溢價，市場自己就會獎勵誠實的企業，不必事事仰賴政府揚鞭。

以上三意單獨存在都會失靈：只有創意，是沒人理的系統；只有公益，是沒誘因的道德呼籲；只有生意，是大企業才玩得起的認證遊戲，反而排擠老實做事的小廠商。真正能落地的解方，永遠在三意交集之處。

把食安還給人民，不是喊口號，而是讓台灣人也能像芬蘭人一樣，把選票投給那個把空氣、水、食物做到最好的政府，而不是吵架做秀的政客。

食安 衛福部

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