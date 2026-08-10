數位行銷／掌握四關鍵 AI文案更貼近你

置身AI時代，你大概有過這種經驗。手上一篇文章要改成三個平台的貼文，你打開ChatGPT，敲下一句「幫我把這篇改寫成社群貼文」。幾秒後它回你一段文字：通順、正確，乍看之下挑不出錯，但你讀完的第一個念頭是「這不能用」，因為它像任何一個小編都寫得出來的東西。

於是你改掉重寫，或者乾脆自己動手。時間久了，你得出一個結論：AI只能寫初稿，關鍵還是得靠人。

這個結論沒錯，但診斷錯了。問題多半不在AI不夠聰明，而在你丟給它的那句話。當你只說「幫我改寫成社群貼文」，你其實什麼都沒說。AI不知道這則貼文要發在誰的帳號、給誰看、想達成什麼、長什麼樣子，它唯一能做的，就是用網路上最安全、最大公約數的方式猜一個給你。你嫌它平庸，可是平庸正是資訊不足時最合理的輸出。

一句能用的指令，需要四樣東西撐起骨架：角色、任務、脈絡和格式。少一項，AI就得多猜一次；當四項都齊，它才有辦法寫出貼近你的東西。

角色，決定它用誰的語氣和專業度。「幫我改寫成社群貼文」沒有角色，「你是一個經營上班族理財帳號的小編，語氣像下班後跟同事聊天」就有了。角色一給，用字、專業深度以及跟讀者的距離感，全部一次到位。這是行銷人最熟的事：你本來就會為每個帳號設定人設，只是過去沒把人設講給AI聽。

任務，要用明確的動詞，而且一次只交辦一件。「幫我處理一下這篇文章」是模糊的，「幫我把這篇文章的第三段改寫成一則限時動態文案」是明確的。

行銷人最容易犯的錯，是把三件事塞進一句話：「幫我寫貼文順便想三個標題再配一組hashtag」。AI會全部做，但每一件都做得半吊子，因為它的注意力被稀釋了。拆開來，一次一件，每一件的成果都會更準。

脈絡，是你和AI之間最大的差別。你腦子裡裝著這個品牌的緣由、這波檔期的目的、這群受眾的樣子和不能踩的紅線。AI腦子裡什麼都沒有，你得告訴它：這則貼文要導流到哪個活動頁、受眾是誰、品牌調性有哪些規範、上一篇成效好的貼文長什麼樣。連相關素材和成功前例都一起餵進去。脈絡給得愈足，AI愈不需要用想像力填空，你也愈不需要事後大改。

格式，把成品的樣子先講清楚。要條列還是段落、大約幾個字、幾則、要不要加上表情符號、行動呼籲（CTA）放在開頭還是結尾、語氣要正式還是俏皮。這些你若懶得打出來，AI只能自己決定，然後決定得跟你想的不一樣。花十秒把格式講明，勝過花十分鐘改版。

把這四項套回開頭那個例子，你就能從「幫我把這篇改寫成社群貼文」，變成這樣一段話：

「你是經營一個主打小資族省錢的IG帳號的小編，語氣輕鬆帶點自嘲。幫我把下面這篇部落格改寫成一則貼文，用來預熱下周三上線的訂閱制活動。受眾是25到35歲上班族，品牌不走恐嚇行銷，不用『財富自由』這類字眼。格式要段落式、200字以內、結尾放一句引導追蹤的行動呼籲、可以用少量表情符號。」

同一個AI，同一篇素材，這句話換來的東西，跟原本那句不是同一個級別。

差別不在你多會下咒語，而在你把一份該有的簡報，好好講完了一遍。