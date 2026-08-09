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台鐵高雄舊機廠改造全台最大兒童遊樂園受歡迎 首日遊客破3萬人

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
「高雄親子遊樂園區」提供30多項免費遊樂設施，開幕首日吸引滿滿人潮。圖／高市觀光局提供
「高雄親子遊樂園區」提供30多項免費遊樂設施，開幕首日吸引滿滿人潮。圖／高市觀光局提供

台鐵高雄機廠改造的「高雄親子遊樂園區」昨天開幕，市府統計輕軌凱旋武昌站的單日進出人次激增20倍，首日湧入逾3萬名遊客。高市都發局表示，透過都市計畫個案變更，台鐵捐贈2.65公頃土地當社會福利設施用地，才有今日的遊樂園；市府並獲得2.84公頃土地當輕軌機廠，每年可為市庫節省1781萬元租金。

台鐵高雄機廠面積廣達28公頃，原肩負台鐵車輛檢修重任，見證高雄工業城市發展歷程，檢修業務遷移屏東潮州後進行都市計畫變更，其中一部分土地轉型「高雄親子遊樂園區」，提供30多項免費遊樂設施，開幕首日吸引滿滿人潮。

都發局指出，台鐵高雄機廠自2014年起啟動都市計畫個案變更，歷時多年的跨部門協調，2025年經內政部與高雄市都市計畫委員會審議通過，並於2026年6月30日完成第一階段公告發布實施，是一項艱鉅的都市計畫變更。

都發局說明，透過都計變更與回饋機制，台鐵公司回饋約12.6公頃土地，市府獲得2.84公頃土地作為輕軌機廠租用，每年為市庫省下約1781萬元租金，另規畫9.76公頃的公共設施用地。其中，台鐵捐贈2.65公頃的社會福利設施用地與既有的「貨車工場」建築，市府整體規畫下，70年鐵道歷史與現代遊戲設施結合，讓舊工廠蛻變為親子樂園。

台鐵公司董事長鄭光遠出席開幕活動，感謝市府團隊用心，透過都市計畫變更讓老機廠華麗轉身。都發局強調，市府與台鐵攜手合作，不僅活化國有資產、開創地方財政效益，更為市民提供兼顧歷史文化與休憩的高品質空間。

「高雄親子遊樂園區」昨天開幕，首日湧入3萬多人。圖／高市都發局提供
「高雄親子遊樂園區」昨天開幕，首日湧入3萬多人。圖／高市都發局提供

台鐵公司捐贈2.65公頃土地與「貨車工場」建築，變身遊樂園之後，吸引滿滿人潮。圖／高市都發局提供
台鐵公司捐贈2.65公頃土地與「貨車工場」建築，變身遊樂園之後，吸引滿滿人潮。圖／高市都發局提供

台鐵 高雄 遊樂園

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