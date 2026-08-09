國環院與建研所攜手近零碳建築綠領人才課程 9月開辦試辦班免報名費

為推動淨零轉型，環境部國家環境研究院（國環院）與內政部建研所（建研所）跨部會合作，攜手成功大學推出 12 小時「近零碳建築綠領人才培育課程」，即日起開放報名。首波兩場試辦班於 9 月中旬開班，提供全額免費優惠（原價每人 3,600 元），名額有限，額滿即止。完課並通過測驗者，將獲國環院與建研所共同頒發的結業證明，歡迎踴躍報名。

國環院院長張順欽表示，推動近零碳建築 (Nearly Zero-Carbon Buildings) 是實現全球 2050 淨零排放目標的關鍵戰略之一。建築物在興建與使用期間的碳排放量約佔全球總碳排將近 40%，推動建築轉型對於減緩氣候變遷具決定性作用。這次結合建研所在建築領域長期累積的專業成果，以及國環院與 37 所大專院校成立的「環境部淨零綠領人才培育聯盟」網絡，期望讓更多學員掌握建築淨零政策與實務，協助建築相關從業人員充實淨零轉型所需知能。

本次課程納入「建築 ESG」、「建築蘊含碳標示制度與數位技術」、「建築能效標示制度」及「建築設備能源效率診斷與評估」等主題，協助學員掌握我國政策與實務。談及課程何以稱「近零碳」而非「淨零碳」，張順欽說明，建築物於營運期間（如空調、照明與插座用電）無論如何極致節能，仍需滿足基本能源需求，因此建築本體通常僅能達到「近零碳」狀態。

本次課程開辦兩場試辦班，平日班為 9 月 17 日至 18 日，假日班為 9 月 19 日至 20 日，地點位於成功大學「綠色魔法學校」，該建築曾獲英國《衛報》譽為「世界最綠的建築」之一。課程邀請總統府國家氣候變遷對策委員會委員、成功大學林子平特聘教授等專家授課。