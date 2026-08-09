社宅供需北熱南冷 新北城鄉局喊話中央：應調整挹注更多資源給北部

中央社宅政策大轉彎，依據行政院最新規畫草案，賴清德總統競選承諾8年興建13萬戶社宅，調降為3萬戶，興建預算從2046億元大減為821億元，中央連地方政府自建社宅補助也喊卡，2028年起非自償性補助將歸零，讓社宅需求大於供給的六都為之跳腳，批評不要「中央不蓋，逼地方也不能蓋」。

新北市城鄉局表示，新北社宅興建經費主要靠融資貸款，而地方財力有限，期待中央繼續補助，減輕地方財政負擔，以利擴充社宅供給量能。若中央不補助，新北仍會繼續興建社宅，目前新北與中央合作社宅已達2.4萬戶，加上規畫中社宅已達4萬戶，今年6月土城板院段、7月中和盛昌段社宅已動土，今年10月另有新泰塭仔圳社福用地社宅動土，將透過多元方案取得，包括容獎、都更分回、公益性設施回饋等方式蓋社宅。

針對中央提及社宅後續不易管理、社宅標籤化疑慮引起當地居民反對、現行容積獎勵對建商誘因不足，新北城鄉局認為，過去社宅興建沒有遇到類似情況，新北2021年成立住都中心，管理都已上軌道，並未有管理不易情形。

新北城鄉局透露，審計調查報告指南部社宅餘屋太多甚至租不出去，但北北桃沒此現象，且內政部長也提及是南部社宅有空屋，北北桃的社宅仍有缺，既然如此就該檢討的是南部社宅政策，中央更應把資源挹注到北北桃，像雙北市的社宅中籤率僅1成多，很多人在搶社宅，中央不應只幫南部，而是該重新調整把更多資源挹注到北部。

針對社宅標籤化議題，城鄉局觀察，社會氛圍正在改變，新北社宅從過去「鄰避」走向「鄰必」，市民愈來愈認同及包容，至於，現行容積獎勵對建商誘因不足方面，城鄉局指出，容獎公益回饋，採多元除社宅外，還有公托、托老等公益設施，並無誘因不足情形。