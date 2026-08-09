行政院點出社宅不好管又被標籤化？ 北市住都中心提解方

全國逾百萬戶租屋需求，行政院點出社宅後續不易管理、社宅標籤化疑慮引起當地居民反對等困境，新版「百萬戶租屋家庭支持計畫」擴大租金補貼、推動包租代管及優化民間投資促參誘因。北市府認為，後續管理更需同步建立專業管理、住戶支持及社區融合機制。

台北市住宅及都市更新中心表示，隨社會住宅戶數及社區規模增加，管理確實需要更完整的專業人力與制度支撐。北市目前採取「分區管理」模式，將鄰近社宅整合辦理物業管理，透過一定管理規模提升人力及資源運用效率。

住都中心說，除住戶服務外，住都中心同時藉由社區活動、公共空間共享及友善鄰里措施，增加社宅與周邊社區互動，希望讓社會住宅成為社區的一部分，而非形成封閉或被標籤化的住宅。

住都中心指出，在住戶組成上，北市社宅採取混居方式，除一定比例提供經濟或社會弱勢家庭居住外，其餘名額亦納入在地里民、在地就學就業及其他符合資格的市民，使不同年齡、職業及家庭型態共同居住，降低特定族群集中的情形。

住都中心提到，目前北市社宅推出招租時，民眾申請情形仍相當踴躍，顯示社會住宅已有一定居住需求及市場接受度。住都中心認為，社宅後續管理的關鍵不僅在興建戶數，更需要同步建立專業管理、住戶支持及社區融合機制，北市也將持續依實際營運經驗滾動調整。