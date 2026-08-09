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中央社宅政策大轉彎 北市都發局：怎達成5萬戶目標？

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
中央預計2028年起，不再補助六都自建社宅的非常自償性補助，地方將面臨零補助的財務困境；此為北市廣慈社宅。聯合報系資料照
中央預計2028年起，不再補助六都自建社宅的非常自償性補助，地方將面臨零補助的財務困境；此為北市廣慈社宅。聯合報系資料照

中央預計2028年起，不再補助六都自建社宅的非常自償性補助，地方將面臨零補助的財務困境。北市都發局表示，仍盼中央持續提供穩定且合理的財務補助支持，以降低社宅興辦財務負擔，確保社宅政策得以穩定推動。

都發局長簡瑟芳表示，台北市社會住宅目標應達到住宅總數5%，初估約5萬戶，目前中央加地方為3萬多戶，仍有一段距離。而且有些國有土地或軍方土地還是在中央的手上，在台北市要推社宅政策，不管是土地資源或財務負擔，都要中央跟地方一起來推動，只有北市府努力，是沒有辦法達成該目標。

她認為，除了中央要蓋社宅之外，對於北市過往的財務支持如新建費用的補助和融資興建社宅利息的補貼、土地資源提供等協助，「希望中央持續給予地方自行興建財務補貼的支持，不要縮水。」

簡瑟芳指出，過去社宅被居民視為降低房價的鄰避設施，台北市透過在社宅中佈建社福設施及推動青年創新回饋計劃及社宅好厝邊睦鄰計劃，已成功扭轉居民對社宅的負面刻板印象。事實也證明社在周邊房價並沒有下跌的情形。她強調，北市會採取自行興建、透過公辦都更、TOD、都市計畫變更回饋等多元方式，持續增加社宅數量。

都發局表示，針對住盟關切社會住宅戶數調整，北市府理解外界對社會住宅供給的期待，也重視弱勢及有居住需求市民的居住權益。目前既有社會住宅興辦計畫及未來潛力基地盤點規畫，均將持續推動，並依實際需求及整體資源條件滾動檢討。

社宅 中央社 北市

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