桃園置地廣場未達60公尺為何仍超高？建管處揭關鍵原因

桃園青埔置地廣場爆出超越航空限高，原設計吳姓建築師日前墜樓身亡，外傳與此案有關。究竟兩棟建物為何踩到航高紅線？桃園市建管處指出，關鍵在設計端與民航局「理解有所差異」，航高並非單以建物是否低於60公尺作為判斷，市府已自去年起改採基地位置、海拔及建物最高點綜合檢討，避免類似情形重演。

置地廣場緊鄰機捷A18站及華泰名品城，位處桃園國際機場圓錐面範圍，第三期兩棟建築物高度分別為58.8公尺、59.9公尺。桃機公司今年4月查報障礙物時發現建物超越航高限制，近日民航局再次確認超高部分依法必須拆除。

全案究竟為何發生？建管處長莊敬權表示，主要是對民航局航高檢討方式的理解有所差異。經了解，設計人原認為建築物高度只要沒有超過60公尺，即符合相關規定，但民航局的航高限制並非單純以建物是否低於60公尺作為判斷標準。

依民航局規定，應先依建築基地所在位置確認圓錐面限制高度，再將基地海拔高程及建築物最高點納入綜合檢討。換言之，即使建築物本身高度不到60公尺，仍可能因基地所在位置及海拔高程等因素，突破實際航高限制。

而置地廣場經專業測量後，最終確認建築物最高點已突破所在位置的航高限制，也因此兩棟建物帳面高度均未達60公尺，仍然違反航高規定。

如何防止下一棟建築再發生相同錯誤？建管處指出，市府已自去年起調整航高檢討方式，相關案件一律依基地所在位置的圓錐面限制高度，併同基地海拔高程及建築物最高點進行綜合檢討，不再單純以建築物高度判斷，透過現行檢討機制，將能避免再發生相同錯誤。

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