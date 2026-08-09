桃園置地廣場超高確定要拆 國泰人壽承諾全力配合

桃園青埔置地廣場爆出建築物超出飛航限高爭議，桃市府上周首度邀集國泰人壽、三井工程、民航局及桃機公司開會，桃園市都發局表示，經民航局再次確認建物確實超高，且「無施工容許誤差」，依法須拆除超高部分；國泰人壽則承諾全力配合，將督促團隊加速提出方案、進場拆除。

桃園置地廣場緊鄰機捷A18站及華泰名品城，開發案位於桃園國際機場圓錐面範圍內，第三期兩棟建築物高度分別為58.8公尺及59.9公尺。桃機公司今年4月查報障礙物時，發現建物已超越航高限制，當時傳出若無法透過增設航空警示燈等方式改善，恐須拆除約4層樓，傳出原設計吳姓建築師輕生，事件受到外界關注。

桃園市都發局今表示，針對置地廣場航高疑義案持續追蹤改善進度，上周首度邀集國泰人壽、三井工程、交通部民用航空局及桃園國際機場公司召開後續追蹤會議，針對改善方向及後續辦理事項討論，並達成多項共識。

都發局指出，民航局會中再次確認，本案建築物確實超出航高限制，依規定應拆除超高部分，且沒有施工容許誤差，因此要求國泰人壽及三井工程盡速提出改善計畫，加快辦理超高部分拆除作業。民航局也將提供建築基地各面向航高禁限建資訊，供設計單位確認各節點限高，研擬實際拆除方案。

至於拆除工程如何進行，都發局表示，考量飛航及施工安全，若施工期間需使用臨時吊掛機具，承造人應先將施工計畫送桃機公司審查；拆除方案確認後，也須盡速辦理變更施工計畫並報市府備查，同步推動拆除作業，市府將配合加速相關行政審查。

建管處長莊敬權表示，桃機公司後續會持續列管超高部分，直到建物完全符合航高管制規定為止，目前已將本案障礙物標示於B型機場障礙物圖，供各界查詢；國泰人壽在會中也承諾，將全力配合改善作業，督導相關團隊積極辦理拆除工程，力求以最短時間完成超高部分拆除。

都發局強調，飛航安全沒有妥協空間，後續將持續督導起造人及承造人依改善期程辦理，並與民航局、桃機公司保持密切合作，持續追蹤拆除進度，要求業者盡速完成改善，確保公共及飛航安全。