快訊

昭和實力派女優驚傳離世！晚年淒涼與女兒斷聯 孤獨死真相曝光

白海豚海警23:30將解除！太平洋3颱風外又增1熱低壓 4大路徑出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園置地廣場超高確定要拆 國泰人壽承諾全力配合

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園青埔置地廣場爆出建築物超出飛航限高爭議，桃市府表示，經民航局再次確認建物確實超高，依法將須拆除超高部分，國泰人壽已承諾會全力配合。圖／桃園市都發局提供
桃園青埔置地廣場爆出建築物超出飛航限高爭議，桃市府表示，經民航局再次確認建物確實超高，依法將須拆除超高部分，國泰人壽已承諾會全力配合。圖／桃園市都發局提供

桃園青埔置地廣場爆出建築物超出飛航限高爭議，桃市府上周首度邀集國泰人壽、三井工程、民航局及桃機公司開會，桃園市都發局表示，經民航局再次確認建物確實超高，且「無施工容許誤差」，依法須拆除超高部分；國泰人壽則承諾全力配合，將督促團隊加速提出方案、進場拆除。

桃園置地廣場緊鄰機捷A18站及華泰名品城，開發案位於桃園國際機場圓錐面範圍內，第三期兩棟建築物高度分別為58.8公尺及59.9公尺。桃機公司今年4月查報障礙物時，發現建物已超越航高限制，當時傳出若無法透過增設航空警示燈等方式改善，恐須拆除約4層樓，傳出原設計吳姓建築師輕生，事件受到外界關注。

桃園市都發局今表示，針對置地廣場航高疑義案持續追蹤改善進度，上周首度邀集國泰人壽、三井工程、交通部民用航空局及桃園國際機場公司召開後續追蹤會議，針對改善方向及後續辦理事項討論，並達成多項共識。

都發局指出，民航局會中再次確認，本案建築物確實超出航高限制，依規定應拆除超高部分，且沒有施工容許誤差，因此要求國泰人壽及三井工程盡速提出改善計畫，加快辦理超高部分拆除作業。民航局也將提供建築基地各面向航高禁限建資訊，供設計單位確認各節點限高，研擬實際拆除方案。

至於拆除工程如何進行，都發局表示，考量飛航及施工安全，若施工期間需使用臨時吊掛機具，承造人應先將施工計畫送桃機公司審查；拆除方案確認後，也須盡速辦理變更施工計畫並報市府備查，同步推動拆除作業，市府將配合加速相關行政審查。

建管處長莊敬權表示，桃機公司後續會持續列管超高部分，直到建物完全符合航高管制規定為止，目前已將本案障礙物標示於B型機場障礙物圖，供各界查詢；國泰人壽在會中也承諾，將全力配合改善作業，督導相關團隊積極辦理拆除工程，力求以最短時間完成超高部分拆除。

都發局強調，飛航安全沒有妥協空間，後續將持續督導起造人及承造人依改善期程辦理，並與民航局、桃機公司保持密切合作，持續追蹤拆除進度，要求業者盡速完成改善，確保公共及飛航安全。

國泰人壽 桃園 華泰名品城 桃園置地廣場

延伸閱讀

桃園捷運啟動「山手線」規畫！捷工局：預留成環接軌機制 整合沒問題

澎湖家庭疑棄養案…縣府啟動跨局處專案逐一評估安全 防二度傷害

竹市博物館群遭指維護與招商不周 文化局：已陸續修繕、積極活化

流標9次造價翻近3倍！桃捷綠延中壢機電工程97億漲到255億標出

相關新聞

台鐵高雄舊機廠改造全台最大兒童遊樂園受歡迎 首日遊客破3萬人

台鐵高雄機廠改造的「高雄親子遊樂園區」昨天開幕，市府統計輕軌凱旋武昌站的單日進出人次激增20倍，首日湧入逾3萬名遊客。高市都發局表示，透過都市計畫個案變更，台鐵捐贈2.65公頃土地當社會福利設施用地，才有今日的遊樂園；市府並獲得2.84公頃土地當輕軌機廠，每年可為市庫節省1781萬元租金。

Uber推免費機車載客「違法上路」立院法制局建議修法開放營運

Uber先前推出短程文化體驗計畫，提供免費機車短程移動服務選項，被批違法上路。立法院法制局近日提出報告指出，現行法規並未明定機車得為營業載客運具，業者恐涉有未經核准經營運輸業等違法情事，然而是否應該透過立法開放營運，建議主管機關蒐整各方意見審慎評估。

社宅供需北熱南冷 新北城鄉局喊話中央：應調整挹注更多資源給北部

中央社宅政策大轉彎，依據行政院最新規畫草案，賴清德總統競選承諾8年興建13萬戶社宅，調降為3萬戶，興建預算從2046億元大減為821億元，中央連地方政府自建社宅補助也喊卡，2028年起非自償性補助將歸零，讓社宅需求大於供給的六都為之跳腳，批評不要「中央不蓋，逼地方也不能蓋」。

行政院點出社宅不好管又被標籤化？ 北市住都中心提解方

全國逾百萬戶租屋需求，行政院點出社宅後續不易管理、社宅標籤化疑慮引起當地居民反對等困境，新版「百萬戶租屋家庭支持計畫」擴大租金補貼、推動包租代管及優化民間投資促參誘因。北市府認為，後續管理更需同步建立專業管理、住戶支持及社區融合機制。

中央社宅政策大轉彎 北市都發局：怎達成5萬戶目標？

中央預計2028年起，不再補助六都自建社宅的非常自償性補助，地方將面臨零補助的財務困境。北市都發局表示，仍盼中央持續提供穩定且合理的財務補助支持，以降低社宅興辦財務負擔，確保社宅政策得以穩定推動。

桃園置地廣場未達60公尺為何仍超高？建管處揭關鍵原因

桃園青埔置地廣場爆出超越航空限高，原設計吳姓建築師日前墜樓身亡，外傳與此案有關。究竟兩棟建物為何踩到航高紅線？桃園市建管處指出，關鍵在設計端與民航局「理解有所差異」，航高並非單以建物是否低於60公尺作為判斷，市府已自去年起改採基地位置、海拔及建物最高點綜合檢討，避免類似情形重演。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。