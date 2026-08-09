咖啡渣變菜瓜布、生育補助受關注！7月永續上市上櫃十大榜單

7月企業永續亮點一次看

一杯超商咖啡喝完，剩下的咖啡渣能去哪裡？AI熱潮推升先進製程需求，半導體材料與測試供應鏈又該怎麼跟上？永續不只出現在報告書裡，也藏在企業每天的產能布局、資源再利用、員工照護與資金流向之中。

7月上市上櫃公司永續聲量榜，就出現不少有感案例。從台積電加碼美國先進製程產能、鴻海讓海洋廢棄物變成教育教材，到富邦金提升員工生育與家庭照護福利、全家把咖啡渣做成廚房日用品，企業永續的討論面向比想像中更貼近日常。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》統計2026年7月上市上櫃公司永續聲量TOP 10，台積電、鴻海、台新新光金拿下上市前三名，環球晶與全家則拿下上櫃前二名。想知道哪些企業在7月被網友討論最多？往下看最新排名！

上市No.1 台積電

網路聲量：2,331筆

好評影響力：2.960

AI需求帶動先進製程與先進封裝產能持續吃緊，也使台積電7月法說會後討論升溫。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察發現，台積電7月聲量高點出現在法說會後，討論焦點集中在董事長魏哲家宣布加碼投資美國亞利桑那州、鎖定2奈米及以下先進製程產能。魏哲家表示，台積電將在美國亞利桑那州加碼投資1,000億美元，用於建置更多2奈米及以下製程的邏輯晶圓廠，以及先進封裝廠，以滿足美國客戶未來多年的強勁需求。

這波討論不只關乎台積電要在哪裡蓋廠，也牽動AI晶片需求、先進製程競賽與全球供應鏈配置。魏哲家也提到，半導體從技術研發、產品規劃、產能準備到量產，通常需要5年以上時間，因此必須根據客戶未來數年的產品藍圖提前規劃產能。對外界來說，台積電赴美擴大投資，不只是企業營運決策，也反映AI熱潮下，先進製程產能與供應鏈布局已成為市場高度關注的題目。

而當先進製程持續擴張，供應鏈管理也會一起被放大檢視。台積電7月揭露「關鍵供應商廢水排放監督強化方案」，針對425家關鍵原物料供應商展開調查，並從中篩選15家高風險供應商實地查核，提出140項改善建議。截至7月，相關改善完成率已達85.7％。從海外產能布局到供應商廢水管理，台積電7月聲量不只看見市場對先進製程的期待，也看見半導體龍頭如何把供應鏈管理往更細的環節推進。

上市No.2 鴻海

翻攝FB／陽明海洋文化藝術館

翻攝FB／陽明海洋文化藝術館

網路聲量：587筆

好評影響力：3.240

鴻海7月最受關注的永續話題之一，來自陽明海洋文化藝術館攜手國立臺灣海洋大學及鴻海科技集團推出的「玩轉海港．廢材新生」。這項計畫將海洋廢棄物再製成積木玩具，讓原本要被扔掉的廢材，換個方式變成有趣的海洋教育教材。

跟單純淨灘或喊喊回收不同，這次合作把海廢再利用做成看得見、摸得到的實體，讓資源循環這件事變得更貼近生活。對鴻海來說，雖然這不是AI伺服器或電動車等核心業務，卻展現了不一樣的永續思維，從海洋廢棄物再生出發，把企業資源帶進學校教育與海洋保育。

上市No.3 台新新光金

網路聲量：443筆

好評影響力：2.800

銀行沒有煙囪，為什麼也會出現在永續榜？答案不只在辦公室少開幾盞燈，而是「錢流向哪裡」。金融業手上的資金，可以決定企業能不能拿到轉型所需的投資、授信與市場支持，因此永續金融也越來越受到關注。

台新新光金7月在「台灣永續投資獎」一口氣拿下8項大獎，旗下銀行、證券、投信通通有獎。其中台新投信更是連續4年拿獎，今年包辦「機構影響力投信組－楷模獎」與「個案影響力－企業議合獎」，透過股東投票與對話，拉著被投資企業一起做ESG。國際評比上，台新新光金也拿下2026年標普全球永續年鑑銀行業全球Top 1％三連霸，並獲MSCI ESG AAA最高評級。

除了用資金發揮影響力，台新新光金7月底對日本熊本地震的援助也引發討論。熊本發生強震後，金控攜手台新銀行第一時間捐出3000萬日圓協助災後重建，福岡支行也主動聯繫關懷九州的客戶與員工。從資金引導到災後支援，展現出金融業在投資、關懷與社會責任上的不同面向。

上市No.4 中華電信

翻攝FB／中華電信客服Q博士

翻攝FB／中華電信客服Q博士

網路聲量：382筆

好評影響力：3.550

科技進步得再快，如果有人因為視覺障礙、年齡或學習限制而被擋在門外，數位生活就不算真正普及。中華電信7月的永續討論，不只圍繞節能減碳，也延伸到數位平權與多元共融。

中華電信7月推出「I幫盲跨海啟航」，攜手金門縣政府、淡江大學及無障礙科技發展協會，協助視障朋友運用科技縮短數位落差；同月，臺中營運處也帶領暱稱為「慢兔兔」的成年心智障礙學員體驗再生能源，讓學員透過實作理解永續概念。相關活動也引發網友留言肯定，「中華電信 足甘心ㄟ」，意思是很貼心、很讓人感動。

從視障者的智慧生活到成年心智障礙學員的能源體驗，中華電信7月更像是在回答一個問題，科技能不能讓更多人一起參與？在本月上市公司榜單中，中華電信好評影響力達3.550，位居前段班、排名第二，也反映這類數位平權與多元共融行動受到正面關注。當數位工具不只是給熟悉手機、網路與AI的人使用，而是能被不同族群真正用上，企業永續才不只停在環境面，也走進社會面。

上市No.5 富邦金

網路聲量：339筆

好評影響力：3.350

企業永續不只看對外做了什麼，也看員工在工作與家庭之間能不能被支持。富邦金7月受到關注的話題之一，是宣布提升員工生育、育兒與家庭照護相關福利。富邦金2025年生、育相關福利補助近1.6億元，照顧員工子女逾4,700人次，這次再從結婚、生育、育兒到家庭照護加碼支持。

福利提升重點包括：

除了員工照護，富邦金也延續公司治理與永續金融布局。富邦金連續16年獲《亞洲公司治理》雜誌肯定，拿下「最佳投資人關係獎」，董事長蔡明興也獲頒「亞洲最佳執行長獎」；綠色金融方面，富邦金2025年投入綠色金融實績突破新台幣2.7兆元，並將2030年目標提高至3.2兆元。

上櫃No.1 環球晶

網路聲量：209筆

好評影響力：3.840

環球晶6月才從上櫃永續聲量榜第15名躍升至第3名，7月延續討論熱度，進一步登上上櫃榜第一名，好評影響力3.840也位居前段班。本月受到關注的話題，來自美光宣布最高30億美元策略投資，強化美國半導體供應鏈。其中，美光將提供環球晶5億美元策略融資，支持環球晶位於美國德州的12吋矽晶圓廠擴充產能；雙方也將簽訂10年供應協議，讓美光取得長期矽晶圓產能支持。

對環球晶來說，這不只是取得國際大廠資金支持，也代表矽晶圓在AI、記憶體與先進製造需求下的重要性持續提高。美光指出，這項投資是為了確保關鍵材料供應、提升長期規劃彈性，並支援AI及資料密集應用帶動的記憶體與儲存需求。環球晶董事長徐秀蘭也表示，環球晶能在美國本地生產先進12吋矽晶圓。隨著半導體供應鏈更重視在地製造與長期穩定供貨，關鍵材料廠的產能布局、供應韌性與低碳製造也會一起被檢視；環球晶已加入RE100，並將達成100%使用再生能源的目標由2050年提前至2040年。

RE100是什麼？

是由國際非營利組織推動的再生能源倡議，參與企業需承諾在一定期限內，讓全球營運所使用的電力達到100%來自再生能源。

上櫃No.2 全家

全家便利商店提供

全家便利商店提供

網路聲量：209筆

好評影響力：2.510

7月1日環境雙法上路，資源循環與綠色設計也成為零售業展現永續行動的新方向。全家在7月推出FamiCollection永續良品，將Let's Café咖啡渣與回收茶梗再利用，做成咖啡渣淨味濾水網、咖啡渣海綿菜瓜布與茶纖維雙線牙線棒。

這些商品看起來只是廚房、浴室裡的小物，但也讓循環經濟變得更容易理解。全家不是單純把咖啡渣回收起來，而是讓它重新回到消費者生活中，變成濾水網、菜瓜布這類每天可能用到的東西。從一杯咖啡到一件居家用品，便利商店的永續不只發生在櫃檯後方，也可能出現在家裡的水槽旁。

全家官方指出，Let's Café年銷超過2億杯、年產約6,000噸咖啡渣，自2023年起已從咖啡產業鏈循環再生著手，並已回收逾800噸牛奶空瓶、2,200公斤咖啡渣。7月新品上市後，全家也計畫將咖啡渣回收店數從近350店擴大至1,000店，讓門市日常廢棄物有更多再利用出口。

環境雙法是什麼？

《資源循環推動法》：把「減少浪費、回收再利用」往前推到產品設計與生產階段，不是等東西被丟掉後才處理。

《廢棄物清理法》修正：讓廢棄物後續怎麼清理、回收、再利用的責任更清楚，也強化相關管理流程。

上櫃No.3 中光電

網路聲量：171筆

好評影響力：2.480

中光電7月受到關注的話題，來自旗下無人機事業調整發展方向。原本市場期待政府大型無人機採購案帶動商機，但相關預算尚未確定，廠商短期內可能面臨訂單空窗。中光電因此不只等待標案結果，也同步進行既有機型升級、產品優化，並尋求與國際大廠合作，讓無人機業務有更多發展出口。

無人機不只用在軍事或科技展示，也能用於災防、巡檢與安全監測。當應用場景變多，企業能不能穩定提供技術、零組件與後續服務，也會成為外界觀察重點。中光電從單一政府採購，轉向更多元的產品與市場布局，也讓它在無人機供應鏈中的角色受到關注。

上櫃No.4 精測

網路聲量：132筆

好評影響力：4.080

精測7月受到關注，主要與營收表現及法說會討論有關。精測公布2026年7月合併營收6.15億元，月增7.1％、年增49.9％，並連續5個月改寫單月歷史新高；累計前7月合併營收36.12億元，年增30％。在營收連月創高帶動下，市場對精測後續成長動能的關注也跟著升溫。

精測表示，7月營收成長主要受惠於AI、高效能運算相關產品出貨動能強勁，GPU相關晶片、模組及系統需求持續增加，ASIC晶片測試需求也逐漸放量。7月29日舉行的第二季線上法說會，則讓AI應用、先進製程與測試介面供應鏈成為討論焦點。對精測來說，AI題材不只帶動市場想像，也讓測試介面在先進製程供應鏈中的角色更加受到關注。

上櫃No.5 新應材

網路聲量：113筆

好評影響力：4.130

新應材是台灣少數切入半導體先進製程與先進封裝的關鍵特用化學品大廠，產品包括光阻劑周邊材料，以及2D、3D晶圓級封裝製程所需特用材料。自2025年6月登上上櫃永續聲量榜第5名後，新應材的討論不只停在ESG政策與公益行動，也延伸到半導體關鍵材料、智慧財產防護與在台投資布局。當時新應材上半年上櫃籌資57.3億元，占上櫃總籌資額近一半，也因響應LOT產業聯盟、與工研院等單位共築跨產業智慧財產防護網而受到關注。

到了今年7月，新應材再次進入上櫃永續聲量榜前5名，話題則轉向擴大在台投資。公司規劃斥資約45.2億元，在龍潭科學園區興建智慧化工廠與實驗室，這也是新應材第三度加碼投資台灣。隨著先進製程與先進封裝需求升溫，本土半導體關鍵材料能否穩定供應，也讓新應材在供應鏈自主化議題中持續受到關注。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年7月1日至2026年7月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

好評影響力：綜合「網路聲量」與「好感度」數據，透過加權標準化計算，生成0～5分之間的分數。此分數同時反映兩者的複合影響力，分數越高代表好評影響力越高。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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