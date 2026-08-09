2026中小企永續翻轉競爭力／欣道實業打造綠色瀝青

深耕道路工程超過半世紀的欣道實業，在2025年榮獲「國家永續發展獎」，他們努力打破外界對瀝青產業的刻板印象，證明傳統產業也能在數位轉型與綠色浪潮中找到新出路。這場變革的關鍵推手，是家族第二代徐文廣及第三代徐聖博父子檔，他們做對了那些事？

欣道實業創辦人徐武雄是第一代創業者，第二代徐文廣在20多年前加入經營團隊，近十年則加入了第三代徐聖博。

跑遍各國學習經驗

徐文廣說，早期欣道的瀝青廠頗受場地限制，整體產能與營運彈性不足，難以支撐持續成長的工程需求。

面對市場擴張，公司決定啟動新廠規劃，從根本提升企業競爭力。2011年起，欣道歷經長達十年的規劃與整合，新廠於2024年完工啟用。規劃期間，徐文廣父子經常跑遍中國大陸、德國、日本，參觀當地的瀝青廠或機械展，為的就是帶進新技術、新思維。

徐聖博說，阿公及爸爸一輩子投入瀝青事業，有一天，阿公發現他唸電子系，盼他改念土木工程。徐聖博不負阿公期望，不僅順利轉系，還考上中央大學土木工程學系碩士班，他的畢業論文還寫了「發泡瀝青技術添加瀝青刨除料應用於道路底層可行性之研究」，現在更進一步攻讀博士中。

徐聖博這十年加入營運團隊，發現傳統的瀝青製程存在許多問題，恰巧父親徐文廣要擴廠，父子倆於是展開國內外學習之旅。

徐聖博說：「我就是想讓欣道實業成為國內首個走上綠色產業之路的瀝青業者，這是我的初心」。儘管父子倆有時意見不同，但徐文廣始終是徐聖博的堅強後盾。

減碳兼顧產能提升

2024年，欣道啟用的新廠即朝環保方向前進，採用天然氣取代傳統的重油；新廠為密閉式作業空間；瀝青及砂石採用密室式輸送作業，有效降低逸散與現場粉塵風險，還針對卸料口裝設集氣系統，減少異味與揮發氣體；此外，欣道也採高效能脈衝式除塵設備以過濾細微粒子，保護廠區空氣品質。

最厲害的是，他們率先引進數據中台與監控體系、運用AI演算法進行「預警與優化」、導入EMS能源管理系統找出重大耗能點，並依據此系統完成碳排管理，讓公司能透過數據管理有效減少能源浪費。

新廠的啟用讓欣道實業展現驚人的減碳與成長並行實績。光是2024年全面更換燃氣系統及上述防治設備後，硫氧化物（SOx）減少逾八成；同年度的產能，從2023年的9.3萬噸，大幅躍升為16.9萬噸，成長達81%。即使在產能大幅擴張的情況下，單位產品碳排放強度仍進一步下降約3%，達到產能成長與碳排放成功脫鉤。

引導員工轉換思維

徐文廣認為，這項成就歸功於工法升級、數據驅動及產學共好的三大核心策略。徐聖博說，欣道實業已加入中央大學的「淨零面技術產業移轉與降溫聯盟」，同時向國際同業，如韓國瀝青相關產業團體輸出技術經驗。

兩人直言，這場永續轉型最大阻礙並非設備，而是「觀念」，針對老臣對新制度的疑慮，他們選擇以同理心與溝通替代強硬改革；當員工發現數位工具能協助工作更順暢，讓作業場域更安全，態度就改變了。

而當參訪者讚嘆「這家瀝青廠乾淨的跟我想的不一樣」後，員工的抗拒更轉化成支持，並產生動力主動參與改善。

以EMS能源管理系統、AI人工智慧監控系統為例，欣道實業起初投入的資金約500萬元，一開始老臣有意見，認為沒有必要多花錢，徐文廣父子盡力說服老臣，設置完成後老臣發現可節省能源，還可在天然氣漏氣前事先預警，即早發現，即早改善，以保障工廠本身及人員安全，一切都值得了。

而在公司治理及社會責任方面，徐文廣父子非常重視職安，更優化無障礙動線、建立休息室，並推動CPR急救教育與配置AED設備，提升員工的安全感。未來還計劃導入心靈健康課程，從生理到心理全面照護。

如今欣道實業的資本額已成長為9,000萬元，員工數也增為30多人，上下游合作廠商無數；也因提早布局ESG，獲得國內外肯定，最近已和韓國的營造業者合作，進行台灣桃園國際機場第三航廈的道路工程鋪設，更有日本營造商來洽詢。

徐聖博說，「永續不是成本，而是未來的競爭力。」只要願意從能源、品質與數據開始踏出第一步，即使是傳統的瀝青產業，也能成為守護環境與國家基礎建設的綠色典範。