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藥華藥反擊國際仲裁裁決 將啟動撤銷程序

經濟日報／ 記者謝柏宏侯思蘋／台北報導
藥華藥8日召開重大訊息記者會，說明接獲國際商會（ICC）國際仲裁院就公司與AOP公司仲裁案之第二階段「部分仲裁判斷」。記者謝柏宏／攝影
藥華藥8日召開重大訊息記者會，說明接獲國際商會（ICC）國際仲裁院就公司與AOP公司仲裁案之第二階段「部分仲裁判斷」。記者謝柏宏／攝影

藥華藥（6446）昨（8）日召開重大訊息記者會，說明接獲國際商會（ICC）國際仲裁院就公司與AOP公司仲裁案之第二階段「部分仲裁判斷」。根據仲裁判斷，藥華藥需支付AOP公司逾9,700萬歐元（逾新台幣36億元）。

藥華藥強調，這個數字是仲裁庭開出的裁決數字，並非法院終局確定判決， 藥華藥將研擬撤銷仲裁判斷事宜，做為這次仲裁判斷的反制。此外，藥華藥指出，AOP公司自2023年下半年至2026年上半年已積欠藥華藥權利金及貨款近億歐元，這次仲裁對公司財務並無影響。

藥華藥說明，本次仲裁庭認定共有三大重點：一，AOP應向藥華藥支付2019年至2023年上半年期間積欠貨款及權利金，合計金額超過1,700萬歐元。

二，有關遲延五個月取得歐洲藥證及4.5個月供貨，與上述AOP積欠貨款及權利金相抵後，裁定金額分別為3,131萬9,250.27歐元、3,456萬1,864歐元。

三，有關2019至2021年藥物採購價格爭議，裁定藥華藥退還3,160萬1,477.5歐元，並按基礎利率加5%計算、最高不超過6%的年利息。

合計藥華藥需支付AOP公司9,748.2萬歐元。

藥華藥表示，公司2025年全年營收達新台幣156億元，2026年1至7月累計營收近新台幣145億元，財務狀況健全。考量2023年下半年起至今AOP積欠權利金，加計貨款，合計近億歐元。目前仲裁判斷對公司財務業務無重大影響，公司也將研擬撤銷仲裁判斷事宜。

藥華藥 記者會 財務

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