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工具機財報周 有望報佳音
工具機產業進入財報周，包括程泰（1583）、時碩（4566）、健椿（4561）、福裕（4513）、亞德客（1590）、上銀（2049）、大銀（4576）等工具機暨零組件大廠將陸續公布第2季財報。
隨AI、半導體、汽車等產業需求回升，業界預期下半年產業景氣可望逐季增溫，整體表現將優於上半年。
台灣機械設備出口已連17個月呈現正成長，上半年出口值累計177.96億美元、年增19.3%。
在工具機部分，目前雖然受匯率影響，出口訂單競爭激烈，上半年出口值9.78億美元、年減3.1%，但觀察主要出口市場變化與廠商近期接單，皆已逐漸轉正，預期下半年出口也將優於上半年。
就目前各家廠商營商表現，零組件廠相對仍優於整機廠。上銀上半年合併營收138.87億元、年增18%。顯示半導體與自動化產業升溫，帶動精密運動及控制元件市場需求強勁。
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