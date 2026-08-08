推廣在地農業 中友百貨攜手中興大學「2026有機小農市集」登場

中友百貨今年再度攜手中興大學有機農業推動中心，共同舉辦「2026中友有機小農市集」，並於8日至9日及8月15日至16日登場。市集集結來自台中、彰化、南投、苗栗等中部地區共25家優質有機小農，帶來產地直送的新鮮有機農產品，邀請民眾一起支持在地農業，實踐健康、友善環境的生活方式。

中友百貨舉辦有機小農市集已邁入第10年，不僅提供消費者安心、優質的有機農產品，更希望透過市集推廣永續理念，鼓勵民眾以實際行動支持在地農業，讓每一次消費都成為守護土地與環境的力量。

今年市集也延續公益精神，中友百貨特別捐贈2萬元加菜金給「1919食物銀行」，以實際行動落實企業社會責任，將愛心送至更多需要幫助的家庭，讓公益與永續同行。

本次市集匯聚多家特色有機及友善農產品牌，包括主婦聯盟合作社、青稻夫無毒米、善群有機米、吉探爸爸蜂蜜、瑰秘食光、佳維農果園、洧大蜜源、黃金蜂園、伯樂蔬果、YoGo有夠菜芽菜工坊、炎記泡菜。

以及樸園怡樂適茶莊、森紀果、溫老爹薄荷大王、文彬養蜂場、森悅蜂園、玫開四度食用玫瑰園、三四一巷の果物、揪藷滾蛋、喵喵咖啡莊園、仁愛以琳茶園、台灣山守現農村再生發展協進會等，展現中部地區豐富多元的有機農業成果。

中友百貨表示，感謝行政院農業部農糧署、彰化縣政府農業處及中興大學有機農業推動中心共同協助規劃本次活動。多年來，有機小農市集深受消費者支持，不僅協助小農拓展通路，也讓更多民眾認識有機農業及永續生活的重要性。

展望未來，中友百貨將持續透過多元活動推動ESG與永續發展，攜手消費者共同打造友善環境。

中興大學農業推動中心執行長段淑人表示，有機農業推動中心致力於推動符合我國有機農業促進法的永續農業體系，並積極串聯產、官、學、研資源，持續從有機產業調查、有機食農教育到企業媒合多面向的實際推動。

此次參與市集的森紀果生物科技和夏安居森林農場，以亮眼的表現入選今年度本中心主辦的有機農產品經營者輔導媒合計畫。段淑人希望透過媒合與輔導，協助農友克服經營瓶頸、提升營運品質，將優質的有機農產品推廣給企業與大眾。

8月9日特別邀請樸園怡樂適茶莊製茶師-郭老師揉茶教學，民眾可現場實作如何揉出好喝的茶，完成後經過後製烘茶成茶葉，可帶回家品嚐，有興趣的民眾可上中友APP報名。

此外，活動期間凡於小農市集不限金額消費，即可獲贈「活力東勢晶亮胡蘿蔔綜合蔬果汁」1瓶；累積消費滿599元，再贈「小農鮮禮」1份，數量有限，送完為止。

中友百貨有機小農市集今日起連續兩周，在C棟1樓廣場舉行。記者宋健生／攝影

來自中部4縣市的有機小農，帶來健康無毒的新鮮農產品。記者宋健生／攝影