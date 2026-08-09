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第十屆創業之星獲獎團隊／帶動變革 喬良文化執行長陳良誠事必躬親

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

「其實，我是一個極度內向的『I人』。」喬良文化執行長陳良誠笑著說。私底下最怕上台簡報。但為了推廣降低智齒手術風險的創新技術，他逼著自己撕下內向標籤，一次次站上第一線，將複雜的醫療技術轉化為投資人聽得懂的語言。

陳良誠本身是醫學中心主治醫師，臨床上見過太多拔除高風險智齒導致神經受損的案例。這分痛點成為創業起點，他坦言，創業初期最大的挑戰不是技術研發，而是如何說服市場與投資人，一個專注於「智齒牽引」的利基型醫材，為何值得投入資源並走向國際。

面對質疑，陳良誠選擇用嚴謹的臨床數據說話，將醫療工作者一絲不苟的態度貫徹在公司營運中。從大型商業合作案，到產品開發細節，甚至醫師手作坊裡裝耗材的包裝盒設計，他都親力親為，堅持每個環節符合最高標準。

這種追求細節的特質，吸引一群完美主義者加入。喬良的團隊結構相當多元，涵蓋醫學大學教授、醫學中心主任級醫師、國際獲獎設計師、財會法務顧問，甚至還有電影導演。陳良誠打趣地說，這是一群「不務正業」的跨界專家，因為認同理想才共同投入醫材新創戰場。

談到公司名稱帶有「文化」二字，陳良誠有自己的堅持。他指出，創新醫材不只是賣一個牽引拉鉤，更是要建立一套嶄新的治療文化與臨床思維。唯有將這種溫和微創的觀念深植於牙醫師心中，技術才能真正扎根，帶來實質 的醫療變革。

身兼主治醫師與新創執行長，陳良誠白天在醫院看診動手術，晚上處理公司法務與研發進度。他坦言，過程充滿挑戰，但每當收到臨床醫師回饋，知道這套技術又成功幫助病患避免神經受損風險，所有的辛苦便相當值得。「我喜歡把大家覺得困難的事情攬下來做。」陳良誠說，這股秉持著成人之美的傻勁，是他帶領團隊解決臨床痛點的最大動力。

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