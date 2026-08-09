第十屆創業之星獲獎團隊／喬良文化匠心精神 打造高品質器材

喬良文化在研發與設計領域展現卓越實力，不僅榮獲德國iF設計獎及紅點設計大獎肯定，更以匠心精神打造每一件醫材產品及相關教具。

喬良執行長陳良誠指出，醫療是一項必須極度嚴謹的事情，唯有將每一個細節做到最好，才能讓民眾安心就醫、醫師放心操作。

在核心產品開發上，喬良針對高風險下顎第三大臼齒鄰近神經的臨床痛點，打造「喬良智舒引系統」及「喬良智齒牽引拉鉤」。這套設備能協助醫師在手術過程中，進行精準且溫和的微創操作，提供牙科臨床更安全且可靠的選擇。

這項創新設計運用矯正牽引的手法，將阻生智齒溫和帶離神經區域並促進骨頭癒合。產品不僅兼具實用性與操作手感，相關專利與研發成果更獲得國內外專業領域高度肯定，展現台灣在地生醫團隊極高的臨床實用價值與技術硬實力。

在研發與製造過程中，喬良堅持高規格的材質選用與人體工學考量，務求極致降低臨床操作時的疲勞感。陳良誠強調，醫療器材的設計必須站在第一線醫師的使用角度出發，每一個曲度與配重都經過反覆測試，才能達成最佳的臨床順手度與穩定性。

為了讓更多牙醫師能精準掌握這套技術，喬良持續籌辦專業手作坊與臨床培訓課程，藉由系統化的教學將經驗無縫轉移。陳良誠表示，團隊以研發與教育雙軌並進的方式深耕牙科生態系，希望這項技術能夠造福更多臨床醫師與廣大病患。

透過跨領域合作與產品持續優化，喬良文化期許未來能將更多台灣自主研發的高品質醫療器材推向全球市場。陳良誠強調，團隊將持續深耕技術研發與體驗優化，讓臨床醫師能夠輕鬆上手，全面提升整體醫療品質與病患就醫體驗。