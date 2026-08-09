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第十屆創業之星獲獎團隊／台大創創：喬良文化項目成熟度高 具商業化綜效

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

台大創創中心執行長林文欽指出，喬良整體實力極強，項目成熟度與技術門檻即使放在社會組亦屬領先群，喬良雖以學生組參賽，但項目發展相當完整，並取得明確市場驗證成果。

林文欽表示，評審團評估醫材項目時，最看重「創新性」與「跨市場驗證能力」。許多醫材新創雖取材自臨床痛點，但在推廣與法規驗證階段常常卡關。喬良不僅累積豐富臨床病例且保持零併發症紀錄，展現極高技術成熟度，獲得評審一致肯定。

除了臨床數據亮眼，團隊在海外法規布局與設計能力也展現出色國際化潛力。喬良目前已成功取得美國FDA認證，並榮獲多項國際權威設計大獎。這些里程碑證明其產品不僅技術達標，更具備跨足海外市場的驗證實力，大幅提升未來市場競爭力。

在市場定位方面，喬良開發的微創牽引系統精準切入高風險阻生智齒需求。單次療程自費約1萬元，相較動輒數萬元的舒眠麻醉，價格落點合理且切中消費者痛點，不僅提升民眾選擇優質醫療體驗意願，也讓產品在市場端具備良好的接受度與推廣潛力。

喬良的微創牽引技術不僅能顯著降低拔牙風險，更能在臨床上順利銜接患者後續的植牙或矯正需求，為診所創造多元醫療價值。

醫材 門檻 台大 創業

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