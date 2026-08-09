第十屆創業之星獲獎團隊／喬良文化 智齒醫材巧扮救星

高風險智齒拔除手術常常面臨神經受損與嚴重併發症的風險，對許多病患與牙醫師來說，是臨床上最大的痛點。喬良文化打造「智齒牽引系統（Kyola Distraction System）」，以微創且安全的創新治療策略解決臨床痛點，更被譽為阻生智齒的救星。

經濟日報日前舉辦第十屆創業之星選秀大賽決選，喬良文化以首創的智齒牽引技術、紮實的臨床實證與國際頂尖設計大獎等優勢，拿下學生組冠軍。

喬良文化成立於2022年，前期的一項重要業務是辦理牙醫師專業課程，希望將新穎的臨床概念深耕扎根。從牙醫學生跨入臨床第一線，對許多年輕牙醫師而言，常是一道難以跨越的關卡，喬良透過專業教學陪伴年輕醫師成長，同時默默投入智齒牽引系統的研發。

喬良文化執行長陳良誠表示，「Kyola Distraction 智齒牽引」是一項由台灣自主研發的創新智齒治療技術，為高風險阻生智齒提供全新的治療策略。這項技術的突破，不僅獲得國內臨床端的高度重視，也展現台灣生醫團隊在牙科領域的軟硬體研發能量。

喬良文化執行長陳良誠。

技術突破 獲國際肯定

近年相關研究成果已發表在國際牙科Q1 SCI期刊《Clinical Oral Investigations》，顯示這項技術獲得國際學術審查的肯定。這項指標性的論文發表，不僅為團隊營運吃下一顆定心丸，也為台灣牙科創新技術邁向國際市場奠定重要里程碑。

回顧創業過程，雖然面臨許多壓力，但成員多能以「完成任務」的闖關心情樂觀以對。陳良誠表示，其中最有趣的經驗，莫過於參加德國iF Design設計獎，當時為了製作展件向評審委員說明智齒牽引原理，過程充滿挑戰與驚喜。

當時整個辦公室像炸開一樣，滿地都是配件、素材與紙卡邊材，團隊成員連續幾天熬夜趕工組裝測試，最後層層包裹妥當才順利寄至德國參賽。這份對細節與質感的執著，最終成功打動國際評審，一舉拿下大獎，也讓世界看見台灣的醫材設計軟實力。

然而，醫材新創極度燒錢，早期財務調度也成為團隊的一大考驗。陳良誠坦言，原本團隊以為靠著醫學中心主治醫師的薪資收益持續全數投入，就能維持公司營運，後來才發現商業布局有其時效性與急迫性，無法單靠漸進式的資金支應產品迭代與臨床驗證。

在前期資金壓力下，團隊趕緊申辦信用貸款，至今已歷經三次增貸。陳良誠透露，自己成長於相對保守的醫師家庭，第一次面臨申貸決定時猶豫許久；畢竟對剛起步的新創團隊而言，要背負個人信用與財務風險，也是不小的心理負擔。

所幸有合作廠商的包容以及合夥夥伴的慷慨資助，團隊才順利度過前期的資金動盪不安。陳良誠表示，正是因為這些臨床與產業夥伴在關鍵時刻伸出援手，才能讓研發團隊無後顧之憂，繼續專注於技術優化與法規認證等核心工作。

跨院推廣 驗證穩定度

在技術布局方面，目前除了彰基醫學中心已累積近300例成功臨床案例外，近期也持續將智齒牽引術推廣至烏日林新醫院及數間牙科診所。透過跨院區的臨床推廣，不僅累積多元的病例數據，也驗證這套系統在不同醫療場域的高操作性與穩定度。

陳良誠強調，團隊期待喬良的技術能成為改變全球牙科臨床經驗與治療標準的指標項目。團隊正積極規劃多國專利布局，希望將這套源自台灣臨床經驗的解決方案，複製並推廣至全球牙科治療市場。

展望發展藍圖，陳良誠表示，團隊規劃深化台灣臨床市場的布局，建立標準化醫療體系，讓原本懼怕拔牙或擔心神經受損風險的民眾能安心治療。透過持續的臨床推廣與醫師培訓，讓智齒牽引成為各大醫院與診所面對高風險個案時的標準治療選項之一。

尤其在導入醫病共享決策輔助工具下，臨床發現民眾無論在「神經受損發生率」或「拔智齒的焦慮程度」上，都有相當正面的回饋。醫療團隊透過標準化的說明，幫助患者清楚評估風險，大幅提升臨床溝通效率與病患滿意度。

除了臨床推廣，喬良也正加速國際化腳步，期望三年內將這套技術推廣至美國市場。