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兆基風波持續延燒 內政部：房東、房客有疑慮可解約換約

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
台灣包租代管龍頭兆基集團相關企業近日爆發財務危機。記者蘇健忠／攝影
台灣包租代管龍頭兆基集團相關企業近日爆發財務危機。記者蘇健忠／攝影

兆基屋管經營風波持續延燒，宏碁派任的董事長李文詳上任僅兩天，就因發現公司內部管理存在缺失請辭內政部8日表示，已要求國土署、國家住都中心與六都租賃住宅服務業公會預先規劃租約轉銜機制，社宅包租代管房東房客若有疑慮，可依需求辦理解約或換約，避免包租代管服務中斷。

兆基屋管董事會8月5日推選李文詳出任董事長，但李文詳接掌公司、進一步了解營運狀況後，發現公司內部管理存在缺失，7日即辭去董事長及法人董事職務，宏碁所指派的法人董事代表人也同步請辭。

內政部指出，目前相關業者的包租代管業務仍維持正常運作，8月6日已與各縣市政府開會掌握情況，目前尚未接獲房東、房客相關陳情。後續將由國家住都中心及地方政府持續掌握案件執行情形，並依契約及相關規定督促業者履行責任。

為因應房東、房客可能出現的諮詢或轉約需求，內政部已建立國家住都中心及各地方政府專案聯絡窗口，統一受理相關諮詢並提供協助。針對有解約或換約需求的房東、房客，也已責成國土署、國家住都中心洽六都租服業公會預先規劃後續轉銜機制。

內政部表示，已要求國家住都中心全力配合檢調機關調查涉案業者，後續若查出業者有違反契約或相關法令規定，將依法追究法律責任。

包租代管案件轉銜窗口。圖／內政部提供
包租代管案件轉銜窗口。圖／內政部提供

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