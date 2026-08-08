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台北市進出口商業同業公會80周年 蔣萬安讚經貿成果與公益慈善

攝影中心／ 記者陳柏亨/即時報導
台北市長蔣萬安出席「IEAT 80週年永續共善嘉年華」，與IEAT會員企業及貿易業夥伴共同合影。記者陳柏亨／攝影
台北市長蔣萬安出席「IEAT 80週年永續共善嘉年華」，與IEAT會員企業及貿易業夥伴共同合影。記者陳柏亨／攝影

台北市進出口商業同業公會（IEAT）邁入創會80周年，今天在台北市客家文化主題公園舉辦「IEAT 80周年永續共善嘉年華暨慈善捐贈」。今年IEAT特別將80週年的慶祝喜悅與貿易實力化為具體的大愛行動，現場宣布成功募集新台幣272萬元的慈善物資與款項，將全數挹注20家社福機構。台北市長蔣萬安親自出席表揚，盛讚IEAT連續58年公益捐贈從未間斷，完美示範如何將「貿易的能量」轉化為「社會善的力量」。

蔣萬安致詞時祝賀IEAT成立80周年，並肯定公會長期帶動台灣經濟發展、協助企業拓展國際市場，提升台北市企業國際競爭力。他表示，市府上月與IEAT共同舉辦第二屆「台北城市產業商機媒合會」，邀集美國20個州政府參與，聚焦AI、半導體、機器人、智慧醫療及無人機等前瞻產業，成功促成商機，未來將持續深化台美城市交流。

蔣萬安也指出，IEAT長年深耕公益慈善達58年，近10年累計捐贈善款及物資超過5千萬元，受惠者逾3萬人次。他並分享北市府推動的創新育兒政策，包括國中小「學童鮮奶政策」、今年9月實施的「國中小營養午餐全面免費」，以及「減工時、不減薪」措施。

IEAT副理事長林宏銘表示，IEAT擁有6,700家會員企業，僱用超過65萬名員工，背後連結數百萬家庭。此次是公會成立80年來首度舉辦嘉年華，以「永續共善」為主題，讓會員、家屬及國際經貿夥伴共聚一堂，分享80周年喜悅。林宏銘指出，IEAT除協助會員企業成長，也持續落實ESG企業社會責任，並期待透過嘉年華凝聚會員向心力、共享周年喜悅，傳達貿易業長期實踐ESG、帶動社會共善的理念。

此次活動規劃美食餐車、音樂表演、會員市集、親子互動及抽獎，並設置會員廠商與社福機構攤位，邀請社福機構服務家庭與孩子共同參與。IEAT表示，未來將持續串聯會員企業、政府機關與社福機構，推動「會員共好」與「企業共善」，讓貿易實力持續為台灣注入溫暖且永續的正向力量。

IEAT發揮跨界角色，推動「會員共好」與「企業共善」，為台灣注入溫暖且永續的正向力量。記者陳柏亨／攝影
IEAT發揮跨界角色，推動「會員共好」與「企業共善」，為台灣注入溫暖且永續的正向力量。記者陳柏亨／攝影

台北市進出口商業同業公會（IEAT）邁入創會80周年，台北市長蔣萬安出席。 記者陳柏亨/攝影
台北市進出口商業同業公會（IEAT）邁入創會80周年，台北市長蔣萬安出席。 記者陳柏亨/攝影

現場吸引超過1000家會員企業攜家帶眷、各國駐台機構代表共襄盛舉，現場參與突破3,000人次。
現場吸引超過1000家會員企業攜家帶眷、各國駐台機構代表共襄盛舉，現場參與突破3,000人次。

蔣萬安 台北市 公益

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