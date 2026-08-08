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藥華藥與AOP仲裁第二階出爐 公司：研擬撤銷仲裁判斷、對財務沒有影響

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
藥華藥與AOP仲裁第二階出爐 公司強調研擬撤銷仲裁判斷，這項仲裁對財務沒有影響。記者謝柏宏／攝影
藥華藥與AOP仲裁第二階出爐 公司強調研擬撤銷仲裁判斷，這項仲裁對財務沒有影響。記者謝柏宏／攝影

藥華藥（6446）8日召開重大訊息記者會，說明接獲國際商會（ICC）國際仲裁院就公司與AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH（AOP）仲裁案之第二階段「部分仲裁判斷」（Second Partial Final Award），對公司財務及業務無重大影響，公司針對這項部份仲裁判斷， 也將研擬撤銷仲裁判斷事宜。

藥華藥說明，本次仲裁庭認定共有三大重點：

一，AOP應向藥華藥支付2019年至2023年上半年期間積欠貨款及權利金，合計金額超過1,700萬歐元。

二，有關遲延五個月取得歐洲藥證及4.5個月供貨，與上述AOP積欠貨款及權利金相抵後，裁定金額分別為3,131萬9,250.27歐元、及3456萬1,864歐元。

三，有關2019至2021年藥物採購價格的爭議，裁定藥華藥退還3,160萬1,477.5歐元，並按基礎利率加5%計算、最高不超過6%的年利息。

有關本案對公司財務業務影響，藥華藥表示公司2025年全年營收達新台幣156億元，2026年1至7月累計營收已近新台幣145億元，財務狀況健全。考量2023年下半年起至今AOP積欠權利金，加計貨款，合計近億歐元，目前仲裁判斷對公司財務業務無重大影響，公司也將研擬撤銷仲裁判斷事宜。

另就AOP於台灣時間2026年8月8日發布之新聞及今日相關媒體網路報導，藥華藥說明，有關AOP稱公司積欠其款項達上億歐元，並非事實，係AOP自行單方推算結果，並非本次仲裁判斷裁定內容。事實上，AOP積欠藥華藥權利金，加計貨款，已近億歐元。

有關AOP稱藥華藥「超額定價最高達900%」，僅涉及2019年至2021年特定期間之貨款計算。目前仲裁判斷僅採用AOP專家證人的計算方式，公司將研擬撤銷仲裁判斷事宜。

有關AOP稱藥華藥「另有約6,500萬歐元溢收款項」，亦係AOP自行單方推算，並非本次仲裁判斷裁定內容。藥華藥強調，目前AOP官網內容並非完整官方裁決內容，有關藥華藥仲裁案相關進度，請依「公開資訊觀測站」揭露為主。

藥華藥

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