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藥華藥仲裁案二階段判斷出爐 財務無重大影響

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
藥華藥8日召開仲裁案進度說明記者會。圖／截自證交所yt
藥華藥8日召開仲裁案進度說明記者會。圖／截自證交所yt

藥華藥（6446）8日召開仲裁案進度說明記者會，法務長陳杏怡表示，國際商會（ICC）國際仲裁院已於7日作出第二階段部分仲裁判斷，裁定AOP應支付藥華藥2019年至2023年上半年期間積欠的貨款及權利金，合計逾1,700萬歐元；另就藥物採購價格爭議，裁定藥華藥應退還約3,160萬歐元。藥華藥評估，本次仲裁判斷對公司財務及業務並無重大影響。

陳杏怡表示，本案第一階段部分仲裁判斷於2025年2月17日作出，認定藥華藥涉及部分遲延責任，公司已依法提起撤銷仲裁，目前由德國聯邦最高法院審理；此次則為第二階段部分仲裁判斷。

根據判斷，藥華藥遲延5個月取得歐洲藥證，以及延遲4.5個月供貨所涉及的爭議，仲裁庭在與AOP積欠貨款及權利金抵銷後，分別裁定相關金額為3,131萬9,250.27歐元及3,456萬1,864歐元。

此外，針對2019年至2021年間藥物採購價格爭議，仲裁庭裁定藥華藥應退還3,160萬1,477.5歐元，並按基礎利率加計5％計算利息，年利率最高不超過6％。藥華藥表示，該項判斷採用AOP專家證人的計算方式，公司將依法尋求撤銷。

財務影響方面，財務副總張雪玲表示，藥華藥2025年全年營收達156億元，2026年前七月累計營收近145億元，整體營運及財務狀況健全；此外，自2023年下半年迄今，AOP積欠藥華藥的權利金加計貨款已接近1億歐元，因此本次第二階段仲裁判斷對公司財務及業務並無重大影響。

針對AOP於8日發布的新聞，藥華藥澄清，AOP所稱藥華藥積欠款項達上億歐元，以及另有約6,500萬歐元應收款項，均為AOP單方面推算，並非本次仲裁庭裁定內容。另AOP所稱藥華藥「超收900％」的定價爭議，僅涉及2019年至2021年特定期間的付款計算，並非全面性的產品定價問題。

藥華藥表示，後續將就第二階段部分仲裁判斷依法進行撤銷程序；另提醒，AOP官網發布內容並非完整仲裁裁決，投資人及外界應以公司於公開資訊觀測站揭露的資訊為準。

藥華藥

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