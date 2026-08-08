綠建築連三年成長 去年1,342件創歷年新高

國內綠建築核發件數持續增加。內政部統計處8日公布統計，2025年共核發綠建築標章576件、候選綠建築證書766件，合計1,342件，年增13.2％，連續3年成長並創歷年新高；若與2016年的687件相比，10年間增加95.3％、接近翻倍。從區域來看，案件仍高度集中六都，合計占全國約77％。

內政部指出，綠建築主要從「生態、節能、減廢、健康（EEWH）」四大面向評估，並依建築進度分成兩階段認定。已取得建照、仍在施工階段的建案，可先取得「候選綠建築證書」；完工驗收合格，或符合規定的既有建築，則可取得「綠建築標章」。

觀察各縣市2025年核發情況，以台北市291件最多，占全國21.7％；其次為新北市213件、占15.9％，台中市203件、占15.1％，三地合計已超過全國一半。若進一步觀察六都，合計核發件數約占全國77％，顯示綠建築案件主要集中在人口及建築開發較密集的都會區。

不只件數增加，高等級綠建築數量也明顯成長。114年最高等級的「鑽石級」共有78件，較113年增加約7成，黃金級、銀級、銅級及合格級件數也同步增加。

若以銅級以上案件占各縣市核發件數比率觀察，六都以台北市92.8％最高，台南市92.2％居次，也就是兩地超過九成案件達到銅級以上；非六都則以嘉義市80％最高。

從評估類型來看，114年以基本型787件最多，占58.6％；住宿類510件，占38％，兩者合計已占96.6％。至於廠房類及舊建築改善類各為22件，各占1.6％。