內政部114年綠建築核發件數創新高 北市、新北、台中占前3名

內政部統計處今發布民國114年我國綠建築標章推動辦理情形通報。114年核發綠建築標章576件及候選綠建築證書766件，總計1342件，較113年增加13.2％，連續3年成長並創歷年新高。其中前三名縣市分別為，台北市291件，占21.7％；新北市213件，占15.9%及台中市203件，占15.1%。

內政部指出，綠建築主要從「生態、節能、減廢、健康（EEWH）」四大面向評估。為確保建築品質，政策分為兩階段把關，建案取得建照，但仍處施工階段先核發「候選綠建築證書」，完工驗收合格或既有合格建物則核發「綠建築標章」。兩者核發件數自105年687件攀升至114年1342件，成長95.3％。

以縣市而言，台北市291件，占21.7％；新北市213件，占15.9%及台中市203件，占15.1%分居前三名，六都合計占全國約77％。

內政部表示，品質分級上，114年象徵最高榮譽的「鑽石級」達78件，較113年大幅成長7成，而黃金級、銀級、銅級與合格級數量也顯著提升。觀察各縣市銅級以上件數占該縣市核發件數比率，六都中以台北市92.8％、台南市92.2％較高，其餘縣市則以嘉義市80.0％最高。

內政部說明，114年綠建築評估類型別以基本型787件，占58.6％為主，其次為住宿類510件，占38.0％，廠房類及舊建築改善類則各有22件，各占1.6％。

內政部說，將會持續公布我國綠建築推動情形統計，提供各界了解政府推動綠建築政策參考依據。