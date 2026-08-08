吳昕陽接掌無店面公會第五屆理事長 四大戰略齊發

中華民國無店面零售商業同業公會7日舉行第五屆理監事改選，由新光三越百貨股份有限公司副董事長吳昕陽高票當選理事長，並在數位發展部數位產業署童明慧主任秘書監交下，與第四屆理事長王令麟完成交接。

吳昕陽表示，公會將定位為「政府與企業間最務實有效的雙向溝通平台」。公會除堅實既有的「法規建議」、「社會責任與安全防護」、「產業知識賦能」及「跨境跨業媒合」四大基石外，更持續深化以下四大面向的專案推動，包含建立零售業AI代理人生態、持續發展永續與循環經濟、賦能OMO虛實跨界融合與推動零售業資訊安全。

吳昕陽強調，新一屆團隊將秉持「融合、創新、安全、永續」精神，帶領台灣無店面零售產業在數位浪潮中，攜手走出屬於台灣零售與電商的璀璨新路。