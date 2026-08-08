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吳昕陽接掌無店面公會第五屆理事長 深耕四大戰略

聯合報／ 記者林海/台北即時報導
無店面零售商業同業公會昨日舉行第五屆理監事改選，由新光三越百貨副董事長吳昕陽（右）當選理事長。左為第四屆理事長王令麟，中為數發部產業署主任秘書童明慧。圖/新光三越提供
無店面零售商業同業公會昨日舉行第五屆理監事改選，由新光三越百貨副董事長吳昕陽（右）當選理事長。左為第四屆理事長王令麟，中為數發部產業署主任秘書童明慧。圖/新光三越提供

中華民國無店面零售商業同業公會昨日舉行第五屆理監事改選，由新光三越百貨副董事長吳昕陽當選理事長，並在數位發展部數位產業署主任秘書童明慧監交下，與第四屆理事長王令麟完成交接。

吳昕陽表示，公會將定位為「政府與企業間最務實有效的雙向溝通平台」。公會除堅實既有的「法規建議」、「社會責任與安全防護」、「產業知識賦能」及「跨境跨業媒合」四大基石外，更持續深化以下四大面向的專案推動：

一、建立零售業AI代理人生態；二、持續發展永續與循環經濟；三、賦能OMO虛實跨界融合；四、推動零售業資訊安全。

吳昕陽強調，新一屆團隊將秉持「融合、創新、安全、永續」精神，帶領台灣無店面零售產業在數位浪潮中，攜手走出屬於台灣零售與電商的璀璨新路。

吳昕陽 理事長 戰略 新光三越 零售業

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