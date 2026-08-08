吳昕陽接掌無店面公會第五屆理事長 深耕AI、ESG、OMO與資安四大戰略

「其實，我是一個極度內向的『I人』。」喬良文化執行長陳良誠笑著說。私底下最怕上台簡報。但為了推廣降低智齒手術風險的創新技術，他逼著自己撕下內向標籤，一次次站上第一線，將複雜的醫療技術轉化為投資人聽得懂的語言。

2026-08-09 01:24