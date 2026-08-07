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六年磨劍…麗明營造攜手大甲高工BIM奪一金一銅 創產學合作新里程碑

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
麗明營造董事長吳春山(左1)與獲獎師生合影。記者宋健生/攝影
麗明營造董事長吳春山(左1)與獲獎師生合影。記者宋健生/攝影

2026年第56屆全國技能競賽日前公布成績，大甲高工建築科學生在「數位建設BIM」職類勇奪1金、1銅及1項佳作，不僅刷新學校近年最佳成績，也為麗明營造與大甲高工長達六年的產學合作寫下重要里程碑。

這份成果的背後，是麗明營造長期投入技職教育、弭平學用落差的實踐。透過將工程實務帶進校園，協助學生提早接軌產業，持續為台灣培育數位建設人才。

其中，建築科學生陳品菲摘下金牌並取得國手資格，頒獎典禮上由總統賴清德親自頒獎；陳冠霖獲得銅牌，王玲敏則拿下佳作。對一路參與培訓的麗明營造工程團隊而言，這項成績不只是競賽成果，更是企業投入技職教育、協助學生銜接產業實務的具體展現。

近年營建產業加速推動數位轉型，BIM（建築資訊模型）已成為工程規劃、施工管理的重要工具，市場對相關人才需求持續攀升。面對產業人才缺口，企業與學校攜手合作，透過實務訓練縮短學用落差，也逐漸成為技職教育的重要模式。

麗明營造表示，雙方合作可追溯至2021年。當時得知大甲高工已成立BIM團隊並建置數位教學制度，但學生仍缺乏工程現場經驗，因此由企業派遣工程師進入校園授課，將實際工程案例、BIM標準流程及專案管理經驗帶入課程，同時安排學生進入企業參與專案訓練，累積工程實務能力。

歷經六年深耕，雙方已共同培育18名學生，在分區技能競賽累計奪下3金、1銀、2銅，並多次晉級全國技能競賽；全國賽則累積1金、2銀、2銅及1項佳作，另有多位學生取得國手選拔資格。隨著經驗持續傳承，也逐步建立起從校園培訓、企業實作到競賽備戰的完整培育機制，讓學生能循序累積實力。

麗明營造董事長吳春山表示，人才培育需要長時間投入與陪伴，企業除追求營運發展，也肩負技術傳承責任，希望透過產學合作，協助更多青年累積專業能力，提升未來職場競爭力。

吳春山說，隨著BIM應用已延伸至智慧工地、數位孿生、AI工程管理及永續建築等領域，未來將持續深化與大甲高工合作，並且導入ISO 19650國際標準及AI（人工智慧）技術，完善數位建設人才培育體系，協助學生從校園順利接軌產業，培養具備國際競爭力的專業人才。

大甲高工建築科學生陳品菲摘下金牌，並取得國手資格，由總統賴清德親自頒獎。大甲高工提供
大甲高工建築科學生陳品菲摘下金牌，並取得國手資格，由總統賴清德親自頒獎。大甲高工提供

大甲高工建築科學生在「數位建設BIM」職類勇奪1金、1銅及1項佳作，為與麗明營造產學合作寫下輝煌一頁。大甲高工提供
大甲高工建築科學生在「數位建設BIM」職類勇奪1金、1銅及1項佳作，為與麗明營造產學合作寫下輝煌一頁。大甲高工提供

大甲 產學合作 陳冠霖

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