高齡健康產業博覽會 台新新光金秀AI創新服務

台灣邁入超高齡社會，高齡長者的健康醫療保障與財務經濟安全成為當前社會最關注的焦點。

對此，台新新光金控（2887）攜手子公司台新銀行、新光人壽、台新證券於昨（7）日到9日在高齡健康博覽會上以「聰明理財存健康，AI守護享樂活」為核心精神，展示AI醫療預防、健康照護、聰明理財和智能防詐等主題，協助建構民眾高齡的完美人生。

在台新新光金的展區中，台新銀行Richart Life攜手新壽推出全新「Go健康GoFit」專區，首創健康分級回饋機制，只要透過台新銀行Richart Life App，即可參與閱讀健康文章享基本任務回饋，解鎖進階任務，可獲得台新Point點數回饋。面對高齡族群常見的金融詐騙，台新銀行展出「台新戰神模型」（AI防詐模型），防止高齡者與其他族群被詐騙或金融剝削。

此外，台新銀行也提供信託架構的互動牆，協助民眾建立預立信託與跨代傳承觀念，可穩健且具前瞻性的進行全方位資產規劃。

新壽首創「重大傷病險×基因檢測自由選」全新生態圈，推出「溢卡安心」重大傷病險，並攜手嘉和健康集團共同精選出男女常見癌症、中風、失智症及糖尿病等九大健康風險項目，投保後於嘉和健康集團旗下的Pulse Health個人健康管理平台，自主預約並挑選一項進行高端DNA解碼，瞭解自身健康風險，達到早發現、早預防的效果，打造「保障+預防」雙重守護。

鑑於國人平均壽命超過80歲，退休生活資金是否足夠支撐生活成為重要課題，新壽推出「安心退休有保障平台」，量身打造專屬的保障建議與「第三筆退休金」現金流策略。

新壽也推出「家族聯絡網服務」，建議65歲以上要保人提前指定信任的聯絡人，築起資產安全防線。

台新證券以「精彩人生下半場，投資就選台新證券！」為主題，整合好富投App智慧選股功能，協助投資人即時掌握市場脈動。同時，透過完善的防詐騙提醒機制與公平待客服務，打造兼具便利、安心與值得信賴的投資環境，陪伴民眾穩健布局資產。

為期三天的高齡博覽會，參觀民眾只要在攤位完成指定任務，就有機會抽中價值萬元的基因檢測方案。